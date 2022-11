De openers van wegrenner Mathieu van der Poel in het veld: bijna altijd prijs

Deze middag om 12.15 uur maakt Mathieu van der Poel zijn rentree in het veld. Om meteen de eerste prijs te winnen? Dat is wat hij meestal doet.

De voorbije jaren eist de weg meer en meer aandacht op in de agenda van Mathieu van der Poel. Maar wanneer hij op zijn crossfiets kruipt, is dat meteen om te winnen. Een overzicht:

Seizoen 2019: winst in Ruddervoorde

mooiste zege op de weg: Amstel Gold Race Nauwelijks een maand na zijn wegcampagne duikt Mathieu van der Poel al in het veld op. Op 3 november staat hij aan de start in Ruddervoorde. Alsof hij nooit was weggeweest. Net over halfweg reed de wereldkampioen zijn laatste concurrent - Laurens Sweeck - uit het wiel.

Een mooie opwarming voor het EK een week later in Italië. Daar klopt hij Eli Iserbyt. Van der Poel sluit zijn seizoen af met WK-winst in Zwitserland.

Seizoen 2020: winst in Antwerpen

mooiste zege op de weg: Ronde van Vlaanderen Twee jaar geleden won Mathieu van der Poel voor het eerst de Ronde van Vlaanderen, na een millimetersprint met Wout van Aert. Enkele weken later, de Ronde vond plaats in oktober, lijnde hij zijn crossfiets op in Antwerpen. Bijna 3 kilogram scherper nota bene. Van der Poel moest zich flink inspannen langs de Schelde. Hij had de wedstrijd onder controle, maar in het zand was het zoeken. "Op het strand reed hij ronduit slecht", klonk vader Van der Poel streng. Zijn zoon won wel. In de voorlaatste ronde kreeg MVDP Europees kampioen Eli Iserbyt toch klein. Van der Poel sloot zijn veldritseizoen af met de wereldtitel in Oostende, na een nieuw titanenduel met Wout van Aert.

Seizoen 2021: tweede in Dendermonde

mooiste zege op de weg: Strade Bianche Mathieu van der Poel duikt pas op tweede kerstdag weer het veld in. In Dendermonde moet hij het meteen opnemen tegen Wout van Aert. De twee reuzen van de cross hielden enkele ronden een kat-en-muisspel, maar halfweg koers moest de Nederlander er toch aan geloven. In de drek finishte Van der Poel op 49 seconden van Van Aert.

Een dag later moest Van der Poel de handdoek gooien. Op het circuit van Zolder speelde zijn rug op. Die had het zwaar te verduren gekregen in de olympische mountainbikerace. Van der Poel zocht zijn camper op en zou vroegtijdig een punt zetten achter zijn cross-seizoen.

Seizoen 2022: winst in Hulst?

mooiste zege op de weg: Ronde van Vlaanderen (en openingsrit Giro) Anno 2022 werkt Mathieu van der Poel (netjes) de oefeningen van zijn kinesist af. "De laatste tijd gaat het goed. Mijn rug speelt niet meer op", vertelde hij eerder van de week. Met andere woorden: Mathieu van der Poel crost straks voor niets minder dan de overwinning in de Wereldbekermanche in Hulst. "Mijn voorbereiding verliep vlekkeloos. Ik denk dat ik zeker goed genoeg ben om mee te doen voor de zege", beaamde hij. U kunt de cross in Hulst live bekijken: online en op Canvas. Afspraak om 12.15 uur.