Bondscoach bevestigt: "Van der Poel begint crossseizoen zondag in Wereldbeker Hulst"

De cross in eigen land in het Zeeuwse Hulst wordt de eerste cross van het seizoen voor Van der Poel. "Ik denk dat we allemaal benieuwd zijn naar de rentree van Mathieu in het veld", zegt De Knegt.



"Dat geldt zeker ook voor Mathieu zelf. Je hebt als veldrijder bij je eerste cross vaak even de tijd nodig om de technische vaardigheden weer op te pakken, maar ik heb er wel vertrouwen in dat Mathieu snel weer die routine gaat krijgen."



Het parcours moet Van der Poel liggen, meent de Nederlandse bondscoach. "Al moeten we wel afwachten of het weer nog van invloed gaat zijn op de ondergrond daar."



"Maar is die ronde zoals de afgelopen jaren, dan liggen er mooie afdalingen in, wat loopwerk en enkele snelle stukken. Dan is het zeker een parcours waarop Mathieu zich thuisvoelt."