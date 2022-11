Cross op tv: kijk zondag naar comeback Van der Poel om 12.15 uur, zaterdag Vos in Kortrijk

Tussen alle voetbalactie door kan je dit weekend ook genieten van cross op televisie. Zaterdag zijn er 2 wereldkampioenen te bewonderen in Kortrijk (X²O-Trofee). Zondag om 12.15 uur duikt Mathieu van der Poel in Hulst voor het eerst dit seizoen het veld in. Bekijk alle actie live bij Sporza.