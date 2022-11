Paul Herygers: "Heeft de timing van Van der Poel te maken met de prestaties van Pidcock?"

Het lijkt wel een vervroegd Sinterklaascadeau aan alle fans van het veldrijden. Net voor 6 december worden "de grote drie" opnieuw in de cross verwacht. Sporza-cocommentator Paul Herygers blikte in De Tribune al even vooruit.

Onder de indruk van Pidcock

Het veldrijden krijgt er dezer dagen elk weekend een attractie bij! Afgelopen weekend toonde Tom Pidcock voor het eerst opnieuw zijn kunnen in de crossen in Merksplas en Overijse. Volgend weekend is het aan Mathieu van der Poel in Hulst en een weekend later rijdt Wout van Aert de wereldbeker in Antwerpen. Paul Herygers verwacht zeker voor nieuwjaar al vuurwerk. "Dat hebben we net geleerd dankzij Tom Pidcock. De Brit heeft twee uur getraind in het veld en die kapoen pakt meteen uit." "Ik was onder de indruk. Het was alsof hij twee rondes met DRS (term uit de Formule 1, waarbij wagens sneller kunnen rijden door een klep in hun achtervleugel naar beneden te laten) reed om terug naar de kop van de wedstrijd te rijden."

"Van der Poel gaat hongerig zijn"

Rond het veldritseizoen van Mathieu van der Poel hing lange tijd een soort mist, maar sinds deze week weten we dat de Nederlander op 27 november in Hulst begint. "Ik vraag me in stilte af of de prestaties van Tom Pidcock iets met die timing te maken hebben", zegt Paul Herygers. "Misschien heeft Mathieu gezien dat de Brit al die andere crossers meteen bij de nek neemt en denkt hij bij zichzelf dat het dan ook aan hem is." Van der Poel moest zijn veldritseizoen een jaar geleden vroeger dan verwacht verplicht inkorten door rugproblemen. Voor Paul Herygers zou het niet vreemd zijn dat de Nederlander niet meteen alles kapot rijdt, zeker na een zwaar wegseizoen.

De grote drie zijn zo eergierig dat ze vanaf de eerste minuut mee willen doen. Paul Herygers