Daar is wereldkampioen Tom Pidcock weer: "Wat tijd nodig om erin te komen"

Met de rentree van Tom Pidcock in het veld hoeven we - volgens Kurt Bogaerts - niet meteen een aardverschuiving te verwachten in de uitslagen. In tegenstelling tot vorig seizoen, toen het WK een hoofddoel was, ligt de focus nu elders.

"We zien het als goeie intensieve trainingen", zegt Pidcocks coach. "Tom is natuurlijk de wereldkampioen. Hij wil wat genieten van die trui. Hopelijk kan hij wat groeien in het seizoen en nog een paar mooie wedstrijden rijden."

Pidcock start dit weekend meteen in Merksplas én Overijse. "Maar niet met superveel ambitie", klinkt het. "Hij heeft basis getraind om in competitie te komen. Hij wil genieten van het crossen als opbouw naar het klassieke seizoen."