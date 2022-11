Gretige Mathieu van der Poel viert ondanks schuivertjes meteen feest bij zijn comeback

Mathieu van der Poel is met een knaller begon aan zijn cross-seizoen. In Hulst stormde hij al in de openingsronde vanaf de 4e startrij naar de koppositie. Tom Pidcock leek op weg naar de 2e plek, maar werd in de slotronde genekt door materiaalpech en gaf op. Laurens Sweeck profiteerde en neemt in de WB-stand de leiding over van Eli Iserbyt (3e). "Toen ik Mathieu zag voorbijsnellen, vreesde ik dat hij een minuut zou pakken", zei die laatste.