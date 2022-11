Van der Poel: "Technisch was het nog niet zoals het moest, in kerstperiode wil ik top zijn"

"Deze zege doet veel deugd. Het was lang geleden dat ik nog een veldrit gewonnen had", reageerde Van der Poel na zijn winst in Hulst.

Van der Poels laatste zege dateerde van 31 januari 2021, toen hij in Oostende voor de 4e keer wereldkampioen veldrijden werd.

In Hulst liet Van der Poel zich vandaag betrappen op een reeks schuivertjes.



"Technisch maakte ik nog enkele foutjes, maar dat is normaal. Ik heb nog enkele specifieke crosstrainingen nodig om mijn techniek op punt te zetten."

Over zijn conditie is Van der Poel alvast tevreden. "Die is goed na een vlekkeloze voorbereiding. In de kerstperiode wil ik helemaal top zijn."