Mathieu van der Poel heeft er zin in: "Zwaardere omstandigheden zijn in mijn voordeel"

"Het is leuk om weer op de cross te zijn. Het is ook meteen crossweer."

Mathieu van der Poel wrijft zich in de handen na de verkenning van het rondje in Hulst.



"Er zal minder snel gereden worden dan we gewoon zijn in Hulst. Dat is in mijn voordeel."



Op papier staat Van der Poel nog voor de start voor een inhaalrace, want de viervoudige wereldkampioen start pas op de 4e rij.

"Het zal niet eenvoudig zijn om op te schuiven bij de start. Ook nadien wordt dat niet zo eenvoudig, al zijn de omstandigheden vandaag wel in mijn voordeel."

Wanneer zal Van der Poel tevreden zijn na afloop? "Als ik het uur gewoon kan afwerken op een goed niveau. Dan zal ik tevreden naar huis gaan."