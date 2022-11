Pieterse heerst in glijpartij in Hulst, vettig parcours nekt Van Empel

11 uur 46. finish: 2 op een rij voor Pieterse. Na Overijse wint Puck Pieterse (Alpecin-Deceuninck) ook in Hulst. De 22-jarige Nederlandse combineerde kracht en techniek als beste op de vettige en veeleisende omloop. Fem van Empel moet vrede nemen met de 2e plaats. De Wereldbekerleidster moest de rol lossen na een val in een afdaling. .

clock 11:27

game over voor Van Empel. Fem van Empel heeft de pits gehaald, maar de schade is groot. Puck Pieterse leidt nu met een bonus van 1 minuut. Zij is op weg naar een 2e overwinning op een rij. Vorig weekend won de Nederlandse in Overijse. . 11 uur 27.