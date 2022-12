"Van der Poel zit al tegen de limieten aan en het is nog 2 maanden tot het WK"

"Nu is dat nog een beetje in proportie. De renners onder het niveau van Van der Poel en Van Aert zijn vlakbij."

"Vorig jaar overklaste Wout van Aert iedereen in Boom en reed hij 1'45" weg van de tegenstand. Dat was erover", zegt Herygers. "De rest kwam toen amper aan de tafelpoten."

"Vooraf hadden we gezegd dat de Grote Drie alles en iedereen zou overspoelen. Maar dat is vandaag niet gebeurd."

Michael Vanthourenhout reed naar een verdienstelijke 3e plaats in Antwerpen.

"Begrijpelijk dat Van Aert verbaasd is"

Wout van Aert zei na zijn 2e plek dat hij zichzelf vandaag verbaasd heeft. "Dat is begrijpelijk nadat je Van der Poel vorig weekend had zien uitpakken in Hulst", vindt Herygers.

"Hoelang is het nog maar geleden dat Van Aert na het WK op de weg naar de walvissen en de zeehonden aan het kijken was in Australië?"

"2 maanden later wordt meteen verwacht dat Van Aert meedoet op het hoogste niveau, terwijl veldrijden voor hem nu een beetje amusement en ontspanning moet zijn. Naar het WK toe zal dat wat anders zijn."