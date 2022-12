Wout van Aert verbaast zichzelf: "Niet gedacht dat ik meteen op het podium zou staan"

Was de beslissende aanval van Van der Poel te hevig? "Dat was als vanouds een supersnelle ronde die hij uit zijn benen schudde. Je moet dan op je best zijn om in zijn buurt te blijven."

Door een verstoorde voorbereiding tastte Wout van Aert wat in het duister over zijn conditie. Maar die vraagtekens wiste hij snel weg.

Opvallend was dat Van Aert in zijn 1e cross sinds lang amper foutjes maakte. "Ik voelde me goed en probeerde net onder mijn limiet te rijden. Zo kon ik foutjes vermijden en goede passages door het zand maken."



Hoeveel procent wil Van Aert nog beter worden? "Ik heb nu 5 à 6 weken training in mijn benen. Tel daar nog eens 5 weken bij en ik ben een heel andere atleet. Ik kan zeker nog veel verbeteren."



"Het WK? Dat is een mooi doel. Maar de eerstkomende weken wil ik eerst nog heel goed trainen zodat ik in de kerstperiode kan meedoen voor winst", besloot Van Aert.