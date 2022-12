Van der Poel demonstreert, Van Aert maakt indruk bij rentree en wordt 2e in Antwerpen

Van Aert als eerste veld in, Van der Poel als eerste ervandoor

De reacties van de top 3

"Jammer dat ik nu op stage ga, maar we houden ons aan de planning"

Mathieu van der Poel won 2 van de 3 crossen waar hij de voorbije week aan deelnam. Gisteren liep het een pak minder in Boom, vandaag bleef hij foutloos en was hij dominant: "Het was een leuke dag, Antwerpen is een cross die ik graag doe. Eindelijk was ik ook nog eens foutloos."



Had hij last van zijn val van gisteren in Boom? "Weinig. Ik was wat stijf, maar ondervond er geen hinder van."



Kan het nog beter voor Mathieu? "Jawel, dit is nog maar mijn derde cross. En het zal ook nodig zijn, want Wout was meteen redelijk sterk voor zijn eerste cross en hij zal ook nog beteren richting kerstperiode. Het zullen duels worden."



Van der Poel verlaat het veld nu wel even. Hij keert pas 17 december in de Wereldbeker van Val di Sole terug. De Nederlander trekt morgen met Alpecin-Deceuninck op stage met de wegploeg tot en met 14 december.



"Ik vind dat zelf ook wat jammer om heel eerlijk te zijn. Ik was net in het crossritme aan het komen en ik moet er alweer uit. Maar dat hoort erbij. De kerstperiode zal druk genoeg zijn."



"Ik wil ook een goede basis hebben voor het voorjaar, wat nog altijd het belangrijkste is voor mij. We houden ons dus aan de planning."