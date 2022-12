Wout van Aert voor 1e veldrit van het seizoen: "Het begon te kriebelen toen ik tv keek"

Na het WK op de weg laste Wout van Aert een rustperiode in en dat was een bewuste keuze, vertelt onze landgenoot op de website van Jumbo-Visma.

"De jaren dat ik mezelf druk oplegde, zijn voorbij. Ik haal nu veel meer plezier uit de cross dan vroeger toen de druk om te winnen nog heel groot was."

Na de cross van zondag in Antwerpen komt Van Aert nog 6 keer in actie dit jaar, in Dublin, Mol, Gavere, Zolder, Diegem en Loenhout. Wat 2023 nog in petto heeft, weet hij op dit moment nog niet.

"Daar ben ik nog niet mee bezig. Dat gaan we later plannen. Eerst zondag de race in Antwerpen, waar ik met heel veel plezier naartoe ga."