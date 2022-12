Scheldecross ontvangt zondag de Grote Drie: "Duurt tot kerstperiode tot we deze strijd opnieuw krijgen"

"Wij zijn - net als iedereen - in blijde afwachting hoe dat zal verlopen", vertelt organisator Chris Mannaerts (Flanders Classics). Heeft Antwerpen veel inspanningen moeten doen om zowel Pidcock als Van der Poel en Van Aert aan de start te krijgen? "Neen. Voor elke organisator was het gewoon afwachten tot die toppers hun programma bekendmaakten."

"Door bredere stroken is het makkelijker om in te halen"

Op het parcours in Antwerpen was in het verleden niet altijd even gemakkelijk om renners in te halen. Niet ideaal voor Van Aert en Van der Poel, die een slechte startpositie hebben.



Maar het parcours heeft een facelift ondergaan. "De stroken zijn veel breder geworden, waardoor het makkelijker is om renners te passeren."

"De parcoursveranderingen hebben trouwens niets te maken met de komst van Van der Poel en Van Aert", zegt Mannaerts.

"De aankomstzone van de voorbije jaren is heringericht door de stad, waardoor we een andere locatie moesten zoeken. Nu ligt de start- en finishzone op de wandeldijk."

"We hebben geprobeerd om het zicht op de Schelde te behouden. Vroeger lag de finish een beetje weg van het parcours. Nu ligt hij er knal in."