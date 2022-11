""Kleine grote vier" hebben goed gepresteerd dit seizoen, maar nu is het tijd voor "echte grote drie""

Vul het rijtje aan. Zaterdag in Kortrijk Tom Pidcock, zondag in Hulst Mathieu van der Poel en zondag in Antwerpen ... Wout van Aert? Als laatste van de grote drie duikt de drievoudige wereldkampioen zondag opnieuw het veld in. "Het wordt meteen interessant, maar de echte clash zal pas in de kerstperiode volgen", voorspelt Jonas Creteur van Sport/Voetbalmagazine in De Tribune.