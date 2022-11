Wereldkampioene Vos boekt eerste zege van het seizoen na nagelbijter tegen Alvarado

“Het was een hele snelle wedstrijd vandaag, want Betsema duwde het tempo meteen de hoogte in”, hijgde Marianne Vos na afloop nog na.



“Ik wist dat Alvarado iets zou proberen in de laatste ronde, waardoor ik zo dicht mogelijk bij haar wou blijven. Uiteindelijk bleven we samen, waarna het in de laatste rechte lijn op de sprint aankwam.”



“Dit is een grote opsteker. Een overwinning is altijd heel mooi en ik ben blij dat ik vandaag zo goed kon meedoen. Het was een pittige cross, maar het was het absoluut waard", sloot de wereldkampioene af.