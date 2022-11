Renaat en Paul genoten van Pidcock en Van der Poel: "Maar ze rijden de rest niet zomaar in de vernieling"

Bij de vrouwen: "Bevestiging van 3 jonge fenomenen"

"Maar dat Pieterse iets geweldigs in zich heeft, is een feit. Bergop en vooral bergaf is ze heel sterk."

"Pieterse is goed op bepaalde ondergronden, maar dat zal niet elke week zo zijn. En gelukkig maar, want dat zou ook niet goed zijn voor Pieterse zelf."

Is Pieterse na zeges in Overijse en Hulst aan een zegereeks begonnen? "Dat durf ik haar niet aan te doen", zegt Herygers.

Jonge vrouwen aan de macht was het in Hulst met Puck Pieterse, Fem van Empel en Shirin van Anrooij (alle drie 20 jaar) op het podium.

Wat met de "oudere" generatie Brand (33) en Betsema (29)? "Er wordt nog altijd verwacht dat ze zullen opstaan. De omlopen zullen de komende weken zwaarder worden en dat is in hun voordeel."

Bij de mannen: "Grote kleppers maken meteen furore"

Tom Pidcock vierde 9 dagen geleden zijn rentree, Mathieu van der Poel reed gisteren zijn eerste cross. En hoe?!

"Zonder oneerbiedig te zijn voor de andere veldrijders hebben we ons de voorbije weken meerdere keren afgevraagd: wat als die 3 grote kleppers terugkeren naar het veld?"

"Nu zijn er met Pidcock en Van der Poel al 2 teruggekeerd en ze hebben meteen furore gemaakt. En de 3e (Van Aert) moet nog komen", zegt Herygers.

Pidcock hield wel gemengde gevoelens over aan het weekend: in Kortrijk won hij zijn 1e cross in de regenboogtrui, in Hulst werd hij in de slotronde genekt door de pech.

“Pidcock is goed in het veldrijden gestapt, een tikkeltje beter dan vorig seizoen", vindt Herygers.

"Vorige week in Overijse zorgde Pidcock ervoor dat het een cross was om duimen en vingers bij af te likken: hij reed toen van de laatste naar de eerste positie."

"Zaterdag in Kortrijk was hij ook op de afspraak, zondag had hij tegenslag. Ik wil de put niet zien waarin Pidcock gisteren gereden is. Ik kan niet geloven dat het zuiver het paaltje alleen was waardoor zijn wiel brak."