Indrukwekkende Tom Pidcock zet regenboogtrui extra in de verf na ware onemanshow in Kortrijk

“Het was een harde en snelle wedstrijd. Ik had al snel een kloofje, maar het was moeilijk om die voorsprong uit te breiden. Ik probeerde daarom gefocust te blijven en mijn tempo aan te houden”, vertelde Tom Pidcock.



“Ik voelde me deze week niet top, maar vandaag was dat wel anders. Ik geniet van elke dag waarin ik in deze trui mag rondrijden. Alle fans steunen me en ik probeer ook wat Nederlands te leren.”



“Morgen is een nieuwe cross en ik denk dat we dan een goede Mathieu van der Poel mogen verwachten", blikte de Brit vooruit op de WB-manche in Hulst.