Wout van Aert zag voorbereiding verstoord door ziekte: "Ik sta minder ver dan ik zou willen"

Op de intrede Wout van Aert in Antwerpen is het nog wachten tot 4 december . "Eigenlijk was ik er graag al komend weekend in Kortrijk bij geweest", bekent Van Aert.

Wereldkampioen Tom Pidcock begon vorig weekend aan zijn cross-seizoen, Mathieu van der Poel mag zondag in Hulst voor het eerst dollen in zijn speeltuin.

Van Aert: "WK is enige cross waar ik groot doel van maak"

Van Aert maakt zich ondanks de verstoorde voorbereiding geen zorgen.

"De laatste weken heb ik me goed kunnen voorbereiden. Maar het is moeilijk om in te schatten waar ik in de eerste cross zal eindigen."

Toen Van Aert vorig jaar het veld indook, wervelde hij meteen naar 7 zeges op een rij. Dit seizoen hetzelfde verwachten lijkt onrealistisch.

"Natuurlijk hoop ik zo snel mogelijk mee te doen voor de overwinning, zeker in de kerstperiode."

"De eerste crossen beschouw ik dit seizoen als een aanloop. Hopelijk komt het niveau snel terug en kan ik toewerken naar het WK."

Is dat WK (in Hoogerheide) de enige belangrijke cross voor Van Aert deze winter? "Het is de enige wedstrijd waar ik een heel groot doel van maak."

"Maar uiteindelijk vind ik alle crossen waaraan ik deelneem belangrijk, want elke cross voelt aan als thuiskomen. Het WK is wel de enige wedstrijd waar ik echt naar piek."