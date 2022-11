"Jumbo's op missie": Wout van Aert verkent nu al Omloop met zijn ploeg

Jumbo-Visma blies vandaag verzamelen voor een trainingstocht van 135 kilometer door de Vlaamse Ardennen.

Wout van Aert kreeg het gezelschap van 10 ploeggenoten, onder wie Tiesj Benoot en Tosh Van der Sande. Ook nieuwkomer Dylan van Baarle, de winnaar van Parijs-Roubaix, fietste mee.

Of Van Aert, die afgelopen seizoen de openingsklassieker won, ook in 2023 de Omloop rijdt, is evenwel nog niet zeker. Jumbo-Visma maakt de programma's van zijn renners eind december bekend.

Van Aert duikt op 4 december opnieuw het veld in in Antwerpen. Daarna trekt hij op winterstage met Jumbo-Visma.