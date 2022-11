Mathieu van der Poel laste na cross in Hulst looptraining van 7 km in, Tom Pidcock met de fiets naar Merchtem

Voor Mathieu van der Poel kon zijn veldritseizoen niet beter beginnen.

Met een overwinning in Hulst, "de meest Vlaamse stad van Nederland", trakteerde Van der Poel bij zijn comeback in het veld de concurrentie meteen op billenkoek.

Van der Poel had na de wedstrijd nog wat energie in zijn tank zitten en koos ervoor om bij zijn terugkeer thuis de loopschoenen nog even aan te trekken.

Een post op Strava bewijst dat Van der Poel in Schilde een loopje deed van 7,03 kilometer.