Wout van Aert wint titanenduel tegen Van der Poel met indrukwekkende looppassage

Halfweg de cross speelden de twee titanen een spelletje haasje-over. Kregen we een sprint zoals in de Ronde van Vlaanderen twee jaar terug?

Na een knalstart van lichtgewicht Thibau Nys eisten ze snel de hoofdrol op. Hermans en Sweeck mochten even op kop rijden, maar toen de motoren van Van Aert en Van der Poel begonnen te brullen, was hun rijk uit.

Neen, want in de finale vloog Van Aert. In het bos eiste hij de leiding op, om Van der Poel in de val te lokken in het zand.



Dat lukte. Van der Poel verslikte zich in een klim en moest van zijn fiets.



Daarna sprak Van Aert zijn loopconditie aan. Op stage met de ploeg ontwaakt hij (bijna) dagelijks met een jogging, in Mol werd het een manche van de Crosscup.

Op het strand sprintte hij de ziel uit zijn lijf. Op weg naar zijn 2e zege in 3 crossen (na Dublin).





Van der Poel gooide de handdoek in de ring en nam - tegen zijn zin - vrede met de tweede plaats. Achter hem had Pidcock de strijd om de 3e plaats gewonnen. Sweeck won nog het sprintje met Hermans.