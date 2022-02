"Afwijkend resultaat" in urinestaal van Toon Aerts: "Analyse B-staal kan tot een maand duren"

"Gisteren werd mijn wereld op zijn kop gezet", opent Toon Aerts zijn verklaring over een positieve dopingtest.

"Ik kreeg een brief van de UCI die geen enkele atleet wil krijgen in zijn carrière. Ik kreeg namelijk de melding dat er een afwijkend resultaat werd gevonden in mijn urinestaal dat werd afgenomen bij een controle buiten competitie bij mij thuis op 19 januari." Dat was enkele dagen na de cross in Flamanville en 10 dagen voor het WK in Fayetteville.

"Ik tast momenteel in het duister hoe dit is kunnen komen. In mijn urinestaal is het product letrozole metabolite gevonden. Een product waar ik tot gisteren nog nooit van had gehoord en ook niet weet hoe dit in mijn lichaam terecht is gekomen."

"Op dit ogenblik staat mijn hoofd niet naar koersen en heb ik in samenspraak met de ploeg beslist om mijn seizoen te beëindigen tot er meer duidelijkheid is in deze zaak."