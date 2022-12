De anticlimax na een nieuwe zinderende titanenstrijd. Een uur lang waren Mathieu van der Poel en Wout van Aert aan elkaar gewaagd in Zolder, maar wie nu de sterkste was in de laatste rechte lijn, zullen we nooit weten. Nét wanneer het koningskoppel de sprint zou inzetten, klikte Van der Poel uit zijn pedaal. Bekijk het fragment hieronder.