Van Aert heeft zijn revanche beet op Van der Poel na bloedstollend duel in Zolder

Na 500 meter waren Van der Poel en Van Aert al gaan vliegen op de vliegensvlugge omloop in Zolder.

Wat volgde was een koppeltijdrit met af en toe een speldenprikje. Afscheid nemen van elkaar lukte niet.

Toen Van der Poel plots te voet stond, was het even alarm in het kamp van de Nederlander. Maar hij zette zijn fout snel weer recht.

Een sprintje met z'n tweeën leek onvermijdelijk, al schudde Van der Poel in de slotronde nog een stevige demarrage uit zijn dijen.

Van Aert had 10 meter achterstand totdat Van der Poel op een knikje in de fout ging. De Belgische kampioen ging op en over zijn concurrent.

Het draaide uit op een sprintje met z'n tweeën. Daarin ging Van Aert van ver aan. Van der Poel schoot uit zijn klikpedaal, hield zich nog net overeind, maar kon niet meer meesprinten.



Van Aert triomfeerde. Van der Haar was "the best of the rest" en vergezelde Van Aert en Van der Poel op het podium. In Diegem is het morgen weer cross, met opnieuw Van Aert en Van der Poel aan de start.