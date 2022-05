Sven Nys: "We wachten op UCI voor duidelijkheid over Toon Aerts"

Midden februari raakte bekend dat Toon Aerts bij een dopingcontrole een afwijkend resultaat had laten noteren. Meer dan drie maanden later weet de veldrijder van Baloise-Trek Lions nog altijd niet waar hij aan toe is.

Is het B-staal eigenlijk al onderzocht? "Dat is nog altijd niet helemaal uitgeklaard en daar gaat veel tijd overheen voor we daar duidelijkheid over hebben", vertelde zijn ploegleider Sven Nys. "Ik kan er niet heel veel over zeggen."

"Het huiswerk is klaar, er is een heel team opgesteld om Toon te ondersteunen. Dat huiswerk is afgeleverd bij de UCI, het is nu wachten hoe en wanneer de UCI zal reageren en dan kunnen we de volgende stap zetten. Nu zitten we eigenlijk te wachten in de hoop dat er communicatie komt."