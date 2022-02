Sven Nys over dopingzaak Toon Aerts: "Een zak ijs die op je hoofd valt"

Ook ploeggenote Lucinda Brand kon voor de start een woordje kwijt over de zaak-Aerts. "Het was voor iedereen een heel moeilijk bericht", sprak ze. "Het was ronduit een kutweek. We hebben als ploeg met iedereen even samengezeten, in de eerste plaats om te weten te komen wat iedereen weet.



"Maar hoe hard het ook klinkt, daarna moet je terug met jezelf bezig zijn. We kunnen niet veel betekenen op dit moment. Of het moeilijk was om de knop om te draaien? Dat verschilt voor iedereen, ik kan daar gemakkelijker mee omgaan."