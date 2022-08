Geen WK op de weg voor Thibau Nys: "Ik wil nog eens een volwaardige crosswinter rijden"

Belofte Thibau Nys zal er niet bij zijn op het WK wielrennen, dat van 18 tot 25 september plaatsvindt in het Australische Wollongong.

"Als jonge renner moet je bepaalde keuzes maken", zegt hij. "Ik wil graag nog eens een volledige winter crossen, met ook de veldritten in Amerika. Dan kan ik er het WK niet bijnemen."

Revanche? In de eerste wereldbekermanche vorig jaar in Amerika viel Nys. Uiteindelijk moest hij naar huis wegens een sleutelbeenbreuk."





Nochtans vindt Nys in Australië een WK dat hem wel moet liggen. "Klopt, maar er komen nog veel WK's", verklaart hij. "Ik ben nog jong, je kan niet alles rijden en het is vooral de verre verplaatsing die niet ideaal is. In één maand tijd twee grote jetlags verwerken (die van Australië en die naar de VS) is te veel."