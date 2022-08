Sven Nys ziet Thibau sterk debuteren bij Trek-Segafredo: "Hij was wel wat nerveus"

Op zijn 19e maakte Thibau Nys vandaag zijn kinderdroom waar: koersen in het tenue van Trek-Segafredo.

"Thibau was wel wat nerveus", zegt vader Sven. "Het is de 1e keer dat hij bij een andere ploeg rijdt en met nieuwe ploegmaten in aanraking komt. En dat op een hoog niveau."

Op kop sleuren van het peloton, de betere renners volgen in de finale. De jonge Nys reed zich in de kijker in de openingsrit van de Ronde van de Ain.

"We mogen spreken van een geslaagde start", zegt Nys.

"Je kan het jezelf moeilijk maken als je arrogant binnenkomt in een nieuw team. Maar zo is Thibau niet. Hij stelt zich ten dienste van de ploeg en is open in zijn communicatie. 2 zaken die heel erg geapprecieerd worden."

Sven Nys is benieuwd naar de komende 2 etappes. "Dat zijn 2 bergritten. Die zullen duidelijk maken wat Thibau kan op beklimmingen van meer dan 3 kilometer. Dit is de beste leerschool."