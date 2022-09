Herboren Eden Hazard oogst lof van coach en Spaanse pers: “Een nacht om te dromen van een comeback”

Ook Thibaut Courtois deed na afloop nog een goed woordje voor zijn landgenoot en vriend: “Na zijn gemiste penalty tegen Celta was Eden erg aangeslagen. Maar hij blijft een geweldige speler met enorm veel kwaliteiten. Deze match was een bewijs dat Eden meer speeltijd verdiende.”

“Hij speelde een perfecte wedstrijd”, loofde trainer Carlo Ancelotti, die nog vermoedde dat de blessure bij Karim Benzema zal meevallen. “Het lijkt niet ernstig, maar we moeten voor een diagnose afwachten tot morgen.”

Beslissend zoals in zijn beste dagen met een doelpunt en assist voor Real Madrid tegen Celtic. Nota bene zijn eerste "veldgoal" op het kampioenenbal in 5 jaar - een eeuwigheid naar voetbalnormen.

Hoe lang was dat niet geleden, zeg? Naast vaste klanten als Kylian Mbappé en Erling Haaland ging het op een Champions League-avond ook nog eens over… Eden Hazard.

Gekeerde teneur

Bij de Spaanse pers was de “wedergeboorte” van Hazard eveneens een hoofditem. Voor hen is het ongetwijfeld ook eens een welgekomen afwisseling om niet weer op dezelfde (negatieve) nagel te moeten kloppen over de Belg.