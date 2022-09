De anti-vedetten van Parijs: deze onbeminde aanwinsten moeten PSG eindelijk Champions League bezorgen

Geen zomer zoals een andere in Parijs. Voor het eerst streek er geen absolute wereldster neer bij PSG, wel enkele onbeminde stille krachten. Zij moeten straks eindelijk de Champions League-droom van de Qatari vervullen. Maar wie zijn die 7 nieuwkomers eigenlijk? Een voorstelling.

Vitinha (22 jaar - Portugal - 41,5 miljoen)

Ooit was hij een floptransfer in de Premier League. In 2020 leende Wolverhampton - een populaire bestemming voor Portugezen - de jonge Vitinha bij Porto. Alleen kon de middenvelder er nooit aanspraak maken op een basisplaats en zag hij de aankoopoptie nooit gelicht. Achteraf gezien een godsgeschenk voor Porto. Onder Sergio Conceiçao brak Vitinha helemaal door. De metronoom onderscheidt zich vooral met zijn passing en de kwaliteit om zich uit moeilijke situaties te dribbelen. Ook prima in de recuperatie.

Nuno Mendes (20 jaar - Portugal - 38 miljoen)

Op 9-jarige leeftijd stond een scout van Sporting aan zijn deur. De kleine Nuno Mendes dacht evenwel dat het een overvaller was en nam voor de zekerheid een mes uit de keuken. Een verhaal waar de flankverdediger nu hartelijk om kan lachen. Mendes is het totaalpakket van een moderne winger. Bijzonder snel, technisch vaardig en gezegend met een uitstekende voorzet. PSG twijfelde geen seconde om hem na zijn uitleenbeurt vorig jaar definitief vast te leggen.

Fabian Ruiz (26 jaar - Spanje - 23 miljoen)

Kreeg de bijnaam “Messi” in de academie van Real Betis, maar na een flinke groeispurt hield die geen steek meer. Fabian Ruiz groeide in tegenstelling tot de Argentijn uit tot een veelzijdige middenvelder die kracht met techniek en een uitstekend positiespel combineert. Droeg meer dan honderd keer het azuurblauwe shirt van Napoli. De flamboyante voorzitter Aurelio De Laurentiis rolde ooit met de spierballen over een transfer van Ruiz: “Als Europese topclubs 180 miljoen euro bieden, kunnen we beginnen te praten.” PSG betaalde uiteindelijk “maar” 23 miljoen.



Carlos Soler (25 jaar - Spanje - 18 miljoen)

Snij Carlos Soler en hij bloedt Valencia. Vertoefde als peuter reeds in Mestalla en speelde vanaf zijn zevende voor de club. Nochtans wilde Soler ondanks zijn duidelijke talent eerst niet met andere kinderen voetballen, maar zijn grootvader overtuigde hem met een GameBoy. Scoorde in de jeugd van Valencia naar verluidt 500 goals en gaf 100 assists. De Spanjaard transformeerde wel van aanvaller naar middenvelder, waar hij zijn offensieve kwaliteiten wel nog veelvuldig laat zien. PSG is zijn eerste club na jeugdliefde Valencia.

Renato Sanches (25 jaar - Portugal - 15 miljoen)

Je zou bijna vergeten dat hij nog altijd maar 25 is. Renato Sanches stormde als een komeet naar de voetbaltop door te schitteren op het EK 2016. Bayern won uiteindelijk de strijd om het supertalent van Benfica, maar de dynamische en krachtige middenvelder kende vervolgens een grillig carrièreverloop. In München liep het moeilijk. En dus besloot de Rekordmeister om Sanches uit te lenen aan… Swansea. Allerminst een succes.De Portugees slaagde wel voor zijn herexamen bij Bayern. Toen toonde PSG voor het eerst concreet interesse in hem. “Maar de volgende dag smeekte Niko Kovac mij om niet te vertrekken”, vertelde Sanches daarover. “Ik bleef, maar stond de daaropvolgende match niet in de ploeg. In de volgende wedstrijd kreeg ik vijf minuutjes…”

Nordi Mukiele (24 jaar - Fransman - 12 miljoen)

Multi-inzetbare verdediger die vooral op de rechtsachter de strijd met Achraf Hakimi moet aangaan. Bij RB Leipzig liet de Fransman alvast zien dat hij daarvoor alle troeven bezit. Voetbalslim, stevig in de duels en prima in de passing. Ook Chelsea was bereid om erg ver te gaan om hem binnen te halen.

Hugo Ekitiké (20 jaar - Fransman - Huur)

Staat in Frankrijk bekend als een supertalent, dat bijzonder efficiënt is voor doel. Scoorde 11 keer in 28 matchen voor Reims. Wacht bij PSG, dat hem huurt met verplichte aankoopoptie, geduldig op zijn kans in een oneerlijke concurrentiestrijd met Mbappé, Neymar en Messi.