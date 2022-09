Eden Hazard grijpt gouden kans met beide handen: doelpunt en assist tijdens invalbeurt tegen Celtic

Na één match was er al paniek: zou Eden Hazard wel aan spelen toekomen dit seizoen? Zijn penaltymisser tegen Celta de Vigo hielp niet. En ook vandaag stookte MARCA nog eens dat de Rode Duivel weinig aan spelen zou toekomen.



Maar kijk, in het voetbal kan het soms snel lopen. Enkele uren later was Eden Hazard plots de gevierde man bij de Koninklijke na een goal en assist tegen Celtic.



Op het halfuur kreeg de Belg onverhoopt vroeg zijn kans na een blessure bij Karim Benzema. Carlo Ancelotti hield zo woord, want de Italiaanse coach predikte al van in de voorbereiding dat hij in Hazard een ideale valse negen zag.

Bij gebrek aan beter diep in de spits en omdat er op de flanken toch meer dan kwaliteit genoeg rondloopt.