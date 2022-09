Van "rode loper-groep" tot "minuut stilte voor doelman": de Champions League doorgelicht

Het is opnieuw tijd voor Europese topaffiches. Vanavond begint de groepsfase van de Champions League. België kent één vertegenwoordiger met Club Brugge. Maar hoe zien de andere groepen er nu weer uit? Naar welke duels kunnen we uitkijken? En hoe zit het met de waardeverhoudingen tussen de clubs? Aster Nzeyimana & Peter Vandenbempt schetsen in de Champions League-special van De Tribune een overzicht.

Groep A: "de groep van de sfeer"

"Ik vind dit absoluut de mooiste groep met veel leuke invalshoeken", oppert Nzeyimana. "Vier volkse clubs met een trouwe, fanatieke aanhang. In deze groep krijg je sowieso volle stadions, drama en passie en dat is het mooiste in voetbal." "Ajax is overhoop gegooid en speelt onder Alfred Schreuder Duits voetbal. Napoli is in gestalte een grotere ploeg geworden met het vertrek van Mertens en Insigne, samen goed voor 275 goals en 185 assists, maar heeft moeten inboeten aan stabiliteit. En Liverpool, zonder goed middenveld, is er niet op vooruitgegaan", luidt het in De Tribune.

UEFA Champions League UEFA Champions League Groep A speeldag 1 arrowleft arrowright Ajax Rangers 07/09 18:45

Napoli Liverpool 07/09 21:00

Groep B: "noch mosselen, noch vis" voor Club

Bayer Leverkusen, Atlético Madrid, FC Porto. De tegenstanders van Club Brugge zijn niet al te sexy. Al zijn de slaagkansen voor de landskampioen toch iets groter dan vorig jaar, het "haalbare" etiket dat op de groep werd gekleefd werd er in De Tribune al snel terug afgescheurd. "Het aantal keer dat de tegenstanders van Club uitgeschakeld waren in de groepsfase - en dus vierde eindigden - in de voorbije 10 jaar, is 3", stelt Peter Vandenbempt orde op zaken. "Als je fan bent van de onmogelijke route met fantastische tegenstanders zat je vorig jaar goed, als je fan bent van een makkelijkere route, dan had je dit jaar beter kunnen zitten. Het is een beetje noch mosselen, noch vis voor Club", treedt Nzeyimana bij.

Groep C: "de groep des doods"

Barcelona is terug van weggeweest, maar de manier waarop stuit tegen de borst van het rechtvaardigheidsgevoel van Vandenbempt: "Het is zo artificieel als wat, maar los daarvan is het een geweldig elftal. Al botsen ze nu weer op hun boeman, de nachtmerrie van elke Barcelonees: Bayern."

Graag een minuut stilte voor Jindrich Stanek, de doelman van Viktoria Plzen: ik voorspel 23 tegengoals. Peter Vandenbempt in De Tribune

"Ik zet Bayern in de top 4", gaat Vandenbempt door, "het is een onwaarschijnlijk topelftal, zelfs zonder Lewandowski, die straks terugkeert naar zijn oude club." Ook Inter heeft weinig ingeboet aan kwaliteit, "al is het verdwijnen van Perisic een groot verlies. En voor Stanek, de doelman van Plzen, vraag ik een minuut stilte: ik voorspel 23 tegengoals."

Groep D: "de Europa League-groep"

"Voor mij is dit de spannendste groep, omdat het verschil tussen Frankfurt, Sporting en Marseille zo klein is dat je er geen geld durft op te verwedden wie door zal gaan. Momenteel vind ik Marseille het sterkst", zegt Nzeyimana. "Frankfurt heeft mij wel bekoord, onder andere tegen Barcelona", vervolledigt Vandenbempt, "maar ontgoochelde in de finale van de Europa League en bij het begin van het seizoen." Nzeyimana: "Over Sporting zijn er veel vraagtekens, het heeft vooral hun talenten van 2 jaar geleden verkocht. En Tottenham is sterk bezig, maar zonder indruk te maken, loerend naar de snelle omschakeling, met een winnersmentaliteit en daardoor zullen ze overwinteren", voorspelt Nzeyimana.

Groep E: "de voorspelbare groep"

Uitkijken naar Charles De Ketelaere bij Milan: "Hij zit er perfect op zijn plek: in een leuke ploeg met kwaliteiten, ambitie en een trainer van wie we weten dat hij jonge spelers beter maakt", beseft Vandenbempt. "En ook Leao, op dit ogenblik de beste vleugelspeler in vorm", vult Nzeyimana aan. "Chelsea is super onvoorspelbaar zonder spits, zoals Tuchel het ook wil. Ik zet ze toch op 1 in deze groep. Milan op 2. Salzburg is leuk om eens naar toe te gaan en met Sesko heeft het na Haaland opnieuw een grote, snelle spits in de gelederen."

UEFA Champions League UEFA Champions League Groep E speeldag 1 arrowleft arrowright Dinamo Zagreb Chelsea 18:45

Red Bull Salzburg AC Milan 21:00

Groep F: "de rode loper voor Real"

"Deze loting is niet normaal. Real kan met hun tweede ploeg spelen", begint Vandenbempt zijn betoog over groep E. "Sjachtar Donetsk was altijd een geweldige ploeg met al die Brazilianen die twee jaar geleden nog Real Madrid verslagen hebben, maar ondertussen spelen er bijna enkel Oekraïners en we weten, helaas, allemaal hoe dat komt." "Net zoals bij Rangers, geldt voor Celtic: het moet van het veld komen. De sfeer die in die stadions hangt is adembenemend bij het begin, maar dat valt snel stil eens het voetbal er niet naar is." "Bij Real Madrid is het iconisch middenveld (Kroos-Casemiro-Modric) gebroken. Maar dit jaar zijn ze fysiek echt sterk. Het lijkt alsof ze de manco's van vorig jaar hebben weggewerkt." Databureau Gracenote voorspelt Real Madrid als eindwinnaar, maar Vandenbempt is van een ander oordeel: "Dat zal niet gebeuren, niet voor het tweede jaar op rij. Ook al hebben ze een betere ploeg dan vorig jaar."

UEFA Champions League UEFA Champions League Groep F speeldag 1 arrowleft arrowright RB Leipzig Shakhtar Donetsk 21:00

Celtic Real Madrid 21:00

Groep G: "de wals van City"

"Manchester City is een beetje de Poulidor van de Champions League en met Haaland hebben ze nu het elektrisch motortje binnengehaald dat ze nodig hadden om door dat glazen plafond te breken", ziet Vandenbempt.

Manchester City is de Poulidor van de Champions League en met Haaland hebben ze het motortje binnengehaald om door dat glazen plafond te breken. Peter Vandenbempt in De Tribune

"Ze gaan door deze groep walsen", beseft Nzeyimana, die City de nieuwe Champions League-winnaar ziet worden. "Nochtans zouden Dortmund en Sevilla in andere seizoenen lastige tegenstanders kunnen zijn. Maar Dortmund krijgt geen drie passen na elkaar goed, Sevilla is een club waar het helemaal overhoop ligt."

"Ook al heeft het nog altijd een leuk elftal, dat nog redelijk intact is sinds ze de Europa League gewonnen hebben.", gaat Vandenbempt voort. "En Kopenhagen is met Jess Thorup (ex-Gent) slecht aan het seizoen begonnen, voetbalt met de achterdeur wagenwijd open en slikt dus te veel doelpunten."

UEFA Champions League UEFA Champions League Groep G speeldag 1 arrowleft arrowright Borussia Dortmund FC Kopenhagen 18:45

Sevilla Manchester City 21:00

Groep H: "de groep met de eindwinnaar"

"Het nieuwe bewind bij PSG heeft de problematiek snel opgelost. Daarom zeg ik: PSG wordt de winnaar van de Champions League 2023", doet Vandenbempt uit de doeken. "Voor het eerst deden ze slimme transfers waarbij gekeken werd naar de problemen bij posities. Samen met Messi, die zijn aanpassing lijkt verteerd te hebben, Neymar, die eindelijk terug volop speelt en Mbappé, die sterker is dan ooit, is nu het moment gekomen." "Juventus is geen ploeg om rekening mee te houden in de eindfase. Het wordt duelleren met Benfica en ik ben geneigd om het voordeel naar de ploeg uit Lissabon toe te kennen."