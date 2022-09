Val speelde Remco Evenepoel zaterdag parten: "Maar de naweeën verdwijnen stilaan"

Aan de voet van de Sierra Nevada trok Jumbo-Visma snoeihard door, maar Remco Evenepoel bleef rustig en nam daarna het stokje over.

"Vooral om extra snokken te vermijden", legde hij na de finish voor onze camera uit. "Het tempo van Jumbo-Visma was hard, misschien wel te hard voor Primoz Roglic."

"Hij ging even naar 5e positie. Ik dacht dat hij het even moeilijk kreeg, maar het kan ook "doen alsof" geweest zijn. Daarna hebben we het goed aangepakt."

Remco Evenepoel verloor dit weekend wel tijd. Hoe schat hij dat in? "Gisteren waren mijn benen er niet, had ik stijve spieren na de val en was het ook heel steil."

"Ik reed met tape aan de binnenkant van mijn been. Mijn lies was heel stijf na die val. Maar 's avonds voelden we tijdens de massage al dat de stijfheid verdween."

"Deze ochtend stond ik op zonder pijn, zaterdag waren mijn eerste stappen nog pijnlijk."

"Daardoor had ik niet genoeg power op de steile stukken. Leg de rit van vandaag gisteren en het zou een groter probleem geweest zijn. Vandaag had ik een frisser gevoel en de naweeën gaan er stilaan uit."