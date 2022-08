Remco Evenepoel baalt na opgave Julian Alaphilippe en waarschuwt: "Vuelta kan zondag al gedaan zijn"

Remco Evenepoel heeft er een rustige dag opzitten in de Vuelta, maar zag wel ploeggenoot Julian Alaphilippe uitvallen met een schouderblessure. "Een jammerlijk voorval", noemt de rode trui het. "Al vertrouw ik erop dat mijn ploeg me de komende weken goed zal ondersteunen." Hij maakte ook een statement over de coronaslachtoffers.

"De val van Julian Alaphilippe maakt deze dag veel minder mooi dan dat we die voor ogen hadden", opent Remco Evenepoel zijn dagelijkse persbabbel als leider in de Vuelta. "Ik weet niet goed wat er gebeurd is of wat de gevolgen zijn, maar het is een groot verlies voor ons team. Het is jammer dat het tijdens zo een rustige rit gebeurt. Ik hoop dat hij het goed stelt en niet te veel afziet."

Ik heb vertrouwen in mijn andere ploeggenoten. Zij zullen me de komende weken goed ondersteunen. Remco Evenepoel

"Julian was erg sterk de afgelopen dagen", vindt Evenepoel, die ook relativeert. "Maar we zijn niet het enige team dat renners verliest. Het blijft een jammerlijk voorval, want de wereldkampioen verkeerde in goede vorm."

Een belangrijke pion verdwijnt, toch blijft de kopman optimistisch. "Ik heb vertrouwen in mijn andere ploeggenoten. Zij zullen me de komende weken goed ondersteunen."

"Vuelta moet iets doen, anders kan het zondag al gedaan zijn"

"Ik denk dat dit vooral erger is voor Julian dan voor de ploeg", vulde de rode trui aan bij onze reporter Christophe Vandegoor. "Er zijn bij elk team uitvallers. Maar Julian was met Dries Devenyns de meest ervaren renner en we proberen dat nu zo goed mogelijk op te vangen." Zal het de tactiek bergop veranderen? "We zullen een andere tactiek gebruiken, want het is ook aan anderen om iets te ondernemen. Wij hoeven niet altijd de leiding te nemen met deze voorsprong." "We kunnen ook zeggen tegen de rest: "Los het op." Ik zal mijn jongens niet elke dag op kop zetten om zich kapot te rijden." Evenepoel beseft als geen ander dat pech in een klein hoekje schuilt. "Valpartijen, hitte, slechte dagen en corona." Juist: corona. De leider ergert zich aan de gebrekkige maatregelen in Spanje waar het publiek niet afgeremd wordt, terwijl de geteste media met mondmaskers achter hekken moeten plaatsnemen. "Als de Vuelta met een gerust hart wil doorgaan, dan moeten ze er snel iets aan doen. Anders kan het zondag misschien al gedaan zijn."