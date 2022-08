Remco Evenepoel na "perfecte scenario": "Ik hoop dat het rood de ploeg vleugels geeft"

"Maar als er een kans ligt, dan laat ik die niet glippen. Het is beter om met een voorsprong naar de tijdrit te trekken dan met een achterstand."

"Dat moeten we afwachten. Mijn voorsprong is mooi en ik zal al blij zijn als ik dat verschil kan behouden."

"Wij hadden alles onder controle en konden ontspannen koersen. Het is jammer voor de teams die gewerkt hebben dat ze de vlucht niet konden inrekenen, maar het was een zeer sterke kopgroep."

"Het was het perfecte scenario", vertelde Remco Evenepoel , de eerste leider die zijn rode trui na één dag niet moet inleveren in deze Vuelta, in het flashinterview.

"Ik hoop dat het iedereen vleugels geeft"

"Het was leuk, maar het was niet gemakkelijk", vulde de leider bij onze reporter Christophe Vandegoor aan.

"Er werd hard gereden op het einde, maar we moesten met de ploeg niet rijden en dat was het beste scenario. Een rustige dag is veel gezegd, maar ik heb genoten."

Hoe kijkt Evenepoel naar morgen? "Die klim moet ik nog bekijken", klonk het. "De slotklim is sowieso lastiger dan gisteren. Het is belangrijk om de trui te behouden en niet te veel tijd te verliezen."

"Enric Mas lijkt me na gisteren de sterkste klimmer en er zullen ook bondgenoten gemaakt moeten worden deze week. Ik probeer zo ontspannen mogelijk te rijden tot aan de slotklim en dan moet alles eruit."

"Deze rode trui geeft de ploeg ook een boost, dat merkte ik toen ik het shirt aantrok. De sfeer is heel goed en ik hoop dat het iedereen vleugels geeft, want we zullen het nodig hebben."