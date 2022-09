Remco Evenepoel voor koninginnenrit: "Het wordt zwaar, maar ben frisser dan gisteren"

Een lange aanloop en dan finishen op de zware Sierra Nevada. Hoewel de rit maar 150 kilometer lang is, moeten er toch 4.000 hoogtemeters worden overbrugd.

Bovendien ligt de aankomst op 2.508 meter boven zeeniveau, meteen ook het dak van de Vuelta.



De opdracht is simpel vandaag, dat weet Evenepoel ook.

"Ik moet vandaag uitgaan van mijn eigen kracht, mijn eigen benen", klinkt het. "Ik mag niets vrezen en gewoon geen tijd verliezen."

"We verwachten dat de concurrentie al zal aanvallen op de voorlaatste klim. We zijn daar dus klaar voor."

"Het is een paar keer heel steil, maar het vlakt wel wat uit op het einde van de slotklim. Het wordt weer een warme dag en iedereen heeft gisteren al moeten afzien. Het is positief dat ik nog een voorsprong van 1'50" heb. We zullen zien wat er vandaag gebeurt."