Enric Mas en Primoz Roglic kietelen, maar Remco Evenepoel overleeft op de Sierra Nevada

Ayuso is nog voorbij Evenepoel gegaan en pakt zo nog 4 seconden. Heel straffe prestatie. Rodriguez is zijn plaatsje kwijt aan zijn landgenoot.

Conclusie: Evenepoel kan nog steeds de Vuelta winnen. Renaat Schotte.

Evenepoel behoudt het rood. Evenepoel blijft leider en verliest 16 seconden op Roglic. Roglic komt op 1'33" van Evenepoel te staan.

Roglic en O'Connor beperkt de schade op Mas en gaat nog wat tijd pakken op Evenepoel.

Mas en Lopez worden tweede en derde. De Spanjaard krijgt zo nog wat bonificatieseconden.

Roglic gaat nog even vol door en in de achtergrond zien we Evenepoel rijden. Op het eerste zicht lijkt dat een verschil van 15 seconden te zijn.

Arensman pakt de zege. Het verschil is niet groot, maar we zullen de chronometer toch weer moeten bovenhalen. Thymen Arensman komt intussen als eerste boven. Hij wint de koninginnenrit van deze Vuelta.

Dan toch Roglic! Dan toch een aanval van Roglic! En deze keer moet Evenepoel toch lossen. Hij kijkt meteen naar zijn eigen metertje en rijdt eigen tempo.

Remco Evenepoel rijdt nu al kilometers op kop van het groepje van Roglic en O'Connor en geeft geen krimp. De Belg verdedigt zijn rode trui met verve.

In dit scenario ontpopt Mas zich tot concurrent van Evenepoel in de laatste bergritten. Renaat Schotte.

Mas, Lopez en...Vine laten Hindley en Meintjes achter. De Spanjaard doet een goede zaak en wordt stilaan een bedreiging voor de tweede plek van Roglic.

Het verschil tussen Mas en Evenepoel blijft hetzelfde: 25 seconden. Ayuso en Almeida volgen op 20 seconden van de rode trui.

Arensman is op weg naar een geweldige overwinning. De jonge Nederlander trekt volgend seizoen naar INEOS en kan met deze overwinning een mooi afscheidscadeau geven aan team DSM.

Ook Almeida laat Rodriguez achter. De jonge Spanjaard lijkt de verliezer van de dag te worden.

Als Roglic goede benen had, dan was hij al weggeweest. José De Cauwer.

Ayuso laat Rodriguez en Almeida achter. De Spanjaard zal proberen om de groep van Evenepoel te bereiken.

Lopez probeert weg te knallen van Mas, maar de Spanjaard verkeert in bloedvorm. Hij blijft in het wiel van de Colombiaan hangen. Het duo raapt inmiddels een groep vroege vluchters op.

De achtervolgers komen niet echt dichter bij Arensman. De Nederlander is nog minder dan 5 kilometer klimmen vrewijderd van de witte lijn.

Miguel Angel Lopez is steunpilaar De La Cruz kwijt. Het is nu ieder voor zich. Enkel Ayuso en Almeida kunnen nog samenwerken in de groep daarachter.

De groep van Carapaz komt niet dichter bij Evenepoel. De Belg is sterk bezig. Renaat Schotte.

Thymen Arensman laat Soler achter en gaat vol voor ritzege. Houdt de jonge Nederlander vol? Mas en co naderen tot op 1'20".

Arensman met een gooi naar winst.

Arensman knalt naar Soler. Laat hij de Spanjaard achter? Ze moeten nog 7 kilometer klimmen.

Evenepoel en co blijven op 25 seconden van Mas hangen. De La Cruz rijdt zich helemaal leeg voor Lopez en daar profiteert Mas natuurlijk van.

Arensman heeft zijn medevluchters achtergelaten en trekt op zijn eentje naar Soler. De Nederlander is sterk bezig. We bevinden ons intussen boven 2000 meter.

Mas volgt op 2'43" van Evenepoel. De Belg zet zich nu op kop, want voor Vervaeke gaat het te snel. O'Connor en Roglic blijven in het wiel van Evenepoel

Enric Mas fietst heel snel naar Miguel Angel Lopez. Hij was gisteren de mindere, maar lijkt vandaag een stuk beter dan Roglic.

Mas valt aan en rijdt weg van Evenepoel en Roglic.

Mas gaat aan. Nu ook een aanval van Mas! De Spanjaard spurt weg uit het groepje. Evenepoel en Vervaeke twijfelen maar blijven zitten. Roglic en O'Connor lijken niet in staat om een antwoord te bieden.

De favoriet voor de ritzege van José De Cauwer laat Evenepoel en co achter. Miguel Angel Lopez staat op 6 minuten en kan mits een goede poging de top 5 induiken.

Het is wachten op de laatste kilometers. We gaan nog wel iets zien. Renaat Schotte.

Almeida is een doorbijter en ook nu laat de Portugees zien dat je nooit met hem klaar bent. Hij sluit aan bij Ayuso, Rodriguez en Carapaz. Zo hebben beide jongeren nu een helper in dienst.

Jawel. Carapaz rijdt zich leeg voor Rodriguez (en Ayuso). Komt het trio nog aansluiten bij Evenepoel en co?

Geen derde ritwinst voor Carapaz. Betaalt de Ecuadoriaan de tol van zijn inspanning of wacht hij op ploegmaat Rodriguez?

Rodriguez en Ayuso kennen allesbehalve een complete instorting. Het duo volgt op slechts 25 seconden van de groep van Evenepoel.

Roglic blijft nu al een lange tijd in de laatste positie zitten van het groepje. Zit hij op zijn limiet? Vervaeke levert intussen berenwerk voor Evenepoel.

Louis Vervaeke kijkt om en kijkt in de ogen van Remco Evenepoel. Hij weet wat hem nu te doen staat.

Soler is toch weer wat uitgelopen. Het groepje van Evenepoel en Roglic volgt op 2'30" van de Spanjaard.

Het zwaarste deel van de klim is voorbij, maar het blijft natuurlijk klimmen. Renaat Schotte.

Evenepoel is tempo aan het maken in het groepje. Dit is toch ontmoedigend voor de andere favorieten. Roglic kijkt de kat uit de boom.

Evenepoel zet zich op kop van het groepje en kijkt om. Roglic laat zich wat uitzakken, maar lost allesbehalve. Poker?

Arensman levert sterk werk op kop. Een klein groepje achtervolgers nadert op Soler. Zijn voorsprong bedraagt nog 25 seconden.

Ayuso rijdt naar het wiel van Rodriguez. De Spanjaarden krijgen een duel tussen de twee goudhaantjes.

Er is nog 18 km te gaan, Roglic weet ook dat je hier nog niet alles moet geven. José De Cauwer.

Rodriguez en Ayuso lijken op dit moment de tol te betalen. Het tempo van Roglic gaat te snel. Evenepoel geeft momenteel geen krimp.

Harper is helemaal leeg gereden. Het is nu man tegen man in de groep van de favorieten. Evenepoel heeft met Vervaeke nog steeds een pionnetje in de groep vooraan, al is het natuurlijk maar de vraag in welke vorm hij nog verkeert.

De oudste en jongste Spanjaard hebben mekaar gevonden. Valverde en Ayuso rijden samen rond.

Het groepje van Evenepoel: Roglic, Harper, O'Connor, Mas, Rodriguez, Lopez, Hart, Mas en Taaramäe.

Soler blijft inmiddels solo aan de kop rijden. Hij heeft een voorsprong van 36 seconden op Carapaz en co.

Almeida is ook kind van de rekening, al is de Portugees wel een doorbijter.

Mas heeft zich bij het groepje van Evenepoel en Roglic gevoegd. Ook Rodriguez komt aansluiten. Van Ayuso is er geen sprake momenteel.

Meteen oorlog! Evenepoel vs. Roglic, het is begonnen.

Het regent afvallers. Evenepoel pakt over van Roglic en voelt zich schijnbaar nog heel goed. Op nonchalante wijze gooit hij zijn drinkfles in de berm. Harper komt nog naar de kop en wil nog in steun rijden voor Roglic.

Evenepoel zit in het wiel van Roglic. Er zijn niet veel renners die kunnen volgen.

Roglic wordt gelanceerd door Dennis. Meteen oorlog!

De kopgroep spat meteen uit mekaar op de slotklim. Marc Soler gaat er op zijn eentje vandoor.

Louis Vervaeke zit nog in de kopgroep, maar Evenepoel wordt nu wel vergezeld door Masnada. Ook Ilan Van Wilder is nog aanwezig, al moest hij zonet wel al even de rol lossen.

Jumbo zet zich massaal op kop. Oomen en Dennis worden vlak voor de slotklim ingelopen door het peloton. In een ideale wereld kunnen zij nog even stevig tempo rijden voor Jumbo-Visma. Het is duidelijk wie de koers in handen gaat nemen.

Kopgroep. De kopgroep van 29 is inmiddels afgezwakt tot een groep van 12 renners. Zij zijn: Hindley, Arensman, Meintjes, Carapaz, Soler, Reichenbach, Uran, Mäder, Vervaeke, De La Cruz, Craddock en Vine.

De hergroepering vooraan is een feit. Het peloton volgt de kopgroep op 4'35". De slotklim komt er binnen 4 kilometer aan.

eerste kilometers van de slotklim. Er wordt gegeten en gedronken. De aankomende beklimming boezemt schrik in. Vooral de eerste 4 kilometers worden door de renners aangestipt als potentieel gevaarlijk. Een aanval kunnen we daar zeker verwachten.

Roglic slingert tussen de ploegwagens en geeft een sein aan de ploeg. Het probleem lijkt in elk geval snel opgelost, want de Sloveen rijdt weer vlotjes naar de kop van het peloton.

Vine en Craddock worden intussen op de hielen gezeten door de achtervolgers, waar Hindley en Arensman tempo maken. Een samensmelting lijkt in de maak.

Jumbo rijdt een pittige afdaling en zet Evenepoel op die manier wat onder druk. De Belg houdt wat afstand en volgt in het wiel van de Movistar-trein.

Jumbo en Movistar eisen de hoofdrol op in de afdaling. Het peloton volgt nog steeds op bijna 5 minuten van Vine en Craddock. Carapaz en co volgen op 45 seconden van het duo.

Tiberi gaat net niet uit de bocht: "Zal vanavond een piekje te zien zijn op de hartslagmeter".

Ook het peloton is bovengekomen. Evenepoel is niet belaagd geweest. Sparen Roglic en co zich voor de slotklim?

Gesink zet zich nog eens op de kop in het peloton. Gisteren luidde dat de versnelling van Roglic in.

Ilan Van Wilder is toch weer wat opgeschoven en zit nu in de buik van het peloton. Hun klimwerk zit er nog niet op. De top nadert.

Jay Vine komt als eerste boven en loopt zes punten uit op Carapaz.

Vine is boven en bouwt zijn voorsprong uit op eerste achtervolger Carapaz. Al kan Carapaz als derde nog wel punten sprokkelen.

Op 200 meter van de top haalt Vine Craddock bij. Knappe inspanning van misschien wel de ontdekking van deze Vuelta.

clock 15:59 15 uur 59. Vine moet nog 20 seconden goedmaken op Craddock. De top volgt binnen 1.5 kilometer. . Vine moet nog 20 seconden goedmaken op Craddock. De top volgt binnen 1.5 kilometer.

clock 15:58 15 uur 58. En of hij zich goed voelt. Jay Vine laat de rest van de kopgroep achter en stormt door naar de top van de Alto del Purche. Gaat hij louter voor de bergpunten of heeft hij grotere plannen? . En of hij zich goed voelt. Jay Vine laat de rest van de kopgroep achter en stormt door naar de top van de Alto del Purche. Gaat hij louter voor de bergpunten of heeft hij grotere plannen?

clock 15:56 15 uur 56. Carapaz gooit het tempo de hoogte in bij de eerste achtervolgers. Kan de Ecuadoriaan een derde ritzege boeken? Ook Jay Vine ziet er nog goed uit en ook hij kan een derde keer zegevieren vandaag. . Carapaz gooit het tempo de hoogte in bij de eerste achtervolgers. Kan de Ecuadoriaan een derde ritzege boeken? Ook Jay Vine ziet er nog goed uit en ook hij kan een derde keer zegevieren vandaag.

clock 15:55 15 uur 55. Miguel Angel Lopez is voor mij de favoriet voor de ritzege. José De Cauwer. Miguel Angel Lopez is voor mij de favoriet voor de ritzege. José De Cauwer

clock 15:54 15 uur 54. Craddock moet nog 3 kilometer klimmen tot aan de top. Het peloton volgt op 4'10". Het tempo valt daar voorlopig nog mee. . Craddock moet nog 3 kilometer klimmen tot aan de top. Het peloton volgt op 4'10". Het tempo valt daar voorlopig nog mee.

clock 15:52 15 uur 52. Van Wilder heeft zich wat herpakt en sluit weer aan in de staart van het peloton. Kan hij weer opschuiven in de afdaling? . Van Wilder heeft zich wat herpakt en sluit weer aan in de staart van het peloton. Kan hij weer opschuiven in de afdaling?

clock 15:51 15 uur 51. Net zoals gisteren laat Mads Pedersen zich ook nu afzakken. Zijn groene missie is weer volbracht. . Net zoals gisteren laat Mads Pedersen zich ook nu afzakken. Zijn groene missie is weer volbracht.

clock 15:49 15 uur 49. Jay Vine zet zich op kop bij de vluchtersgroep. De Australiër is op zoek naar bergpunten en ranselt de groep achtervolgers uit elkaar. Jai Hindley kan wel nog vlot mee. . Jay Vine zet zich op kop bij de vluchtersgroep. De Australiër is op zoek naar bergpunten en ranselt de groep achtervolgers uit elkaar. Jai Hindley kan wel nog vlot mee.

clock 15:47 15 uur 47. Het peloton sluipt dichter bij de grote groep vluchters. Het verschil is nog 3 minuten. Craddock blijft de enige leider en heeft een voorsprong van iets meer dan een minuut. . Het peloton sluipt dichter bij de grote groep vluchters. Het verschil is nog 3 minuten. Craddock blijft de enige leider en heeft een voorsprong van iets meer dan een minuut.

clock 15:45 15 uur 45. Van Wilder zakt erdoor. Evenepoel zit nu al geïsoleerd in het peloton. Het kan een troost zijn dat hij nog twee pionnen in de vluchtersgroep heeft zitten. . Van Wilder zakt erdoor Evenepoel zit nu al geïsoleerd in het peloton. Het kan een troost zijn dat hij nog twee pionnen in de vluchtersgroep heeft zitten.

clock 15:44 15 uur 44. Ook Astana en AG2R nemen hun verantwoordelijk op in het peloton. Miguel Angel Lopez en Ben O'Connor kunnen veel winnen en verliezen deze middag. . Ook Astana en AG2R nemen hun verantwoordelijk op in het peloton. Miguel Angel Lopez en Ben O'Connor kunnen veel winnen en verliezen deze middag.

clock 15:42 15 uur 42. De kopmannen en knechten zitten vooralsnog allemaal goed vooraan. De figuranten zoeken naar een eigen tempo en laten het peloton rijden. . De kopmannen en knechten zitten vooralsnog allemaal goed vooraan. De figuranten zoeken naar een eigen tempo en laten het peloton rijden.

clock 15:42 15 uur 42. Ook het peloton zet zijn tanden in de beklimming. Jumbo-Visma neemt meteen de touwtjes in handen. . Ook het peloton zet zijn tanden in de beklimming. Jumbo-Visma neemt meteen de touwtjes in handen.

clock 15:39 15 uur 39. We verwachten dat de concurrentie al zal aanvallen op de voorlaatste klim. We zijn daar dus klaar voor. Remco Evenepoel. We verwachten dat de concurrentie al zal aanvallen op de voorlaatste klim. We zijn daar dus klaar voor. Remco Evenepoel

clock 15:37 15 uur 37. Craddock loopt uit op de vluchtersgroep, terwijl het peloton dichter sluipt bij de groep van 28. Met nog 50 kilometer te gaan heeft Craddock een voorgift van 1'35". Evenepoel en co volgen op 4'58" van de Amerikaan. . Craddock loopt uit op de vluchtersgroep, terwijl het peloton dichter sluipt bij de groep van 28. Met nog 50 kilometer te gaan heeft Craddock een voorgift van 1'35". Evenepoel en co volgen op 4'58" van de Amerikaan.

clock 15:35 Alto del Purche (1e cat.). Een klim van jewelste, maar toch is deze Alto del Purche nog maar een opwarmertje. De renners klimmen 9.1 km aan 7.5% gemiddeld. . 15 uur 35. mountain Alto del Purche (1e cat.) Een klim van jewelste, maar toch is deze Alto del Purche nog maar een opwarmertje. De renners klimmen 9.1 km aan 7.5% gemiddeld.

clock 15:28 15 uur 28. Dit is een belangrijk punt om af te vinken, maar we mogen ook niet vergeten dat er nog een 3e week volgt. José De Cauwer. Dit is een belangrijk punt om af te vinken, maar we mogen ook niet vergeten dat er nog een 3e week volgt. José De Cauwer

clock 15:26 15 uur 26. Pedersen pakt nog maar eens 17 punten voor de groene trui. De Deen hoeft niemand te vrezen. Als hij heelhuids in Madrid aankomt, dan is de trui voor hem. . Pedersen pakt nog maar eens 17 punten voor de groene trui. De Deen hoeft niemand te vrezen. Als hij heelhuids in Madrid aankomt, dan is de trui voor hem.

clock 15:23 15 uur 23. De koplopers betreden Granada. Craddock heeft de tussensprint logischerwijs voor zijn rekening genomen. De Alto del Purche doemt in de verte op. . De koplopers betreden Granada. Craddock heeft de tussensprint logischerwijs voor zijn rekening genomen. De Alto del Purche doemt in de verte op.

clock 15:18 15 uur 18. Craddock kan een stevig stukje hardrijden. De Amerikaan is tweevoudig nationaal kampioen tijdrijden. Zijn voorsprong groeit tot iets meer dan een minuut. . Craddock kan een stevig stukje hardrijden. De Amerikaan is tweevoudig nationaal kampioen tijdrijden. Zijn voorsprong groeit tot iets meer dan een minuut.

clock 15:16 15 uur 16. Het moet allemaal nog beginnen. José De Cauwer. Het moet allemaal nog beginnen. José De Cauwer

clock 15:15 15 uur 15. AG2R zet zich op kop. AG2R helpt Quick-Step een handje en zet zich op kop van het peloton. De Franse formatie wil de 10e plek van Ben O'Connor veiligstellen. De voorsprong van Arensman baart hen zorgen. . AG2R zet zich op kop AG2R helpt Quick-Step een handje en zet zich op kop van het peloton. De Franse formatie wil de 10e plek van Ben O'Connor veiligstellen. De voorsprong van Arensman baart hen zorgen.

clock 15:13 15 uur 13. Vuren Jumbo en andere ploegen al aanvallen af op de voorlaatste beklimming? Evenepoel gaf voor de rit aan dat hij dat wel verwacht. Binnen 15 kilometer begint de kopgroep eraan. . Vuren Jumbo en andere ploegen al aanvallen af op de voorlaatste beklimming? Evenepoel gaf voor de rit aan dat hij dat wel verwacht. Binnen 15 kilometer begint de kopgroep eraan.

clock 15:09 15 uur 09. Craddock fietst een voorsprong van 52 seconden bij elkaar. Een nobele poging van de Amerikaan. Op deze manier wordt hij wel een vroege favoriet voor de prijs van de strijdlust. . Craddock fietst een voorsprong van 52 seconden bij elkaar. Een nobele poging van de Amerikaan. Op deze manier wordt hij wel een vroege favoriet voor de prijs van de strijdlust.

clock 15:06 15 uur 06. Ook het weer is andermaal een belangrijke factor om rekening mee te houden. De thermostaat geeft een temperatuur van 32 graden Celsius aan. . Ook het weer is andermaal een belangrijke factor om rekening mee te houden. De thermostaat geeft een temperatuur van 32 graden Celsius aan.

clock 15:04 15 uur 04. Belangrijke koppeltjes in de kopgroep: Oomen en Dennis voor Jumbo-Visma Masnada en Vervaeke voor Quick-Step De la Cruz en Nibali voor Astana . Belangrijke koppeltjes in de kopgroep: Oomen en Dennis voor Jumbo-Visma Masnada en Vervaeke voor Quick-Step De la Cruz en Nibali voor Astana

clock 15:00 15 uur . Lawson Craddock (BikeExchange-Jayco) rijdt op zijn eentje weg uit de kopgroep. Wat drijft de Amerikaan? . Lawson Craddock (BikeExchange-Jayco) rijdt op zijn eentje weg uit de kopgroep. Wat drijft de Amerikaan?

clock 14:52 14 uur 52. Er wordt gegeten en gedronken. Stilte voor de storm? Binnen 20 kilometer ligt er nog een tussensprintje te wachten op de renners, al lijkt dat een hapklare brok te worden voor Mads Pedersen. De groene man zit weer mee in de vlucht van de dag. . Er wordt gegeten en gedronken. Stilte voor de storm? Binnen 20 kilometer ligt er nog een tussensprintje te wachten op de renners, al lijkt dat een hapklare brok te worden voor Mads Pedersen. De groene man zit weer mee in de vlucht van de dag.

clock 14:47 14 uur 47. Ik geloof Evenepoel als hij zegt dat hij zich beter voelt dan gisteren. Hij staat niet te trillen op zijn benen, maar is ook niet euforisch. José De Cauwer. Ik geloof Evenepoel als hij zegt dat hij zich beter voelt dan gisteren. Hij staat niet te trillen op zijn benen, maar is ook niet euforisch. José De Cauwer

clock 14:43 14 uur 43. Bijna de helft van de renners in de kopgroep heeft al een etappe gewonnen in een grote ronde. Carapaz en Nibali zijn de veelvraten met dienst. . Bijna de helft van de renners in de kopgroep heeft al een etappe gewonnen in een grote ronde. Carapaz en Nibali zijn de veelvraten met dienst.

clock 14:39 14 uur 39. Carapaz zit mee in de kopgroep.

clock 14:37 14 uur 37. We zijn begonnen aan de laatste 100 kilometer. Cavagna voert het peloton aan, maar de voorsprong van de koplopers loopt wel een klein beetje uit: 5'19". . We zijn begonnen aan de laatste 100 kilometer. Cavagna voert het peloton aan, maar de voorsprong van de koplopers loopt wel een klein beetje uit: 5'19".

clock 14:33 14 uur 33. Kan Lopez zijn kunststukje van 5 jaar geleden nog eens overdoen? Kan Lopez zijn kunststukje van 5 jaar geleden nog eens overdoen?

clock 14:27 14 uur 27. De etappe lijkt in een tijdelijke plooi te liggen. We golven nu verder richting het klimwerk. Binnen 50 kilometer kan de strijd echt losbarsten op de voorlaatste beklimming van de dag. . De etappe lijkt in een tijdelijke plooi te liggen. We golven nu verder richting het klimwerk. Binnen 50 kilometer kan de strijd echt losbarsten op de voorlaatste beklimming van de dag.

clock 14:25 14 uur 25. Teunissen : "Remco rijdt goed, maar Roglic geeft niet snel op". Teunissen : "Remco rijdt goed, maar Roglic geeft niet snel op"

clock 14:24 14 uur 24. 7 vluchters zitten in de top 20 in het klassement. - Thymen Arensman (Team DSM), 11e, +9'14'' - Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), 13e, +11'40'' - Louis Meintjes (Intermarché), 14e, +11'45'' - David De La Cruz (Astana Qazaqstan), 16e, +13'28'' - Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), 17e, +13'44'' - Rigoberto Uran (EF Education-EasyPost), 18e, +14'22'' - Hugh Carthy (EF Education-EasyPost), 19e, +22'01'' . 7 vluchters zitten in de top 20 in het klassement - Thymen Arensman (Team DSM), 11e, +9'14''

- Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), 13e, +11'40''

- Louis Meintjes (Intermarché), 14e, +11'45''

- David De La Cruz (Astana Qazaqstan), 16e, +13'28''

- Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), 17e, +13'44''

- Rigoberto Uran (EF Education-EasyPost), 18e, +14'22''

- Hugh Carthy (EF Education-EasyPost), 19e, +22'01''

clock 14:22 14 uur 22. Thymen Arensman schiet in het virtuele klassement naar de vijfde plek. Ook Hindley duikt de top 10 in. Het is natuurlijk maar de vraag of ze hun voorsprong kunnen vasthouden als we het hooggebergte induiken. . Thymen Arensman schiet in het virtuele klassement naar de vijfde plek. Ook Hindley duikt de top 10 in. Het is natuurlijk maar de vraag of ze hun voorsprong kunnen vasthouden als we het hooggebergte induiken.

clock 14:20 14 uur 20. Quick-Step heeft zich op kop gezet van het peloton. De rode trui verschuilt zich achter een treintje blauwhemden. Roglic en Mas glijden rustig mee. . Quick-Step heeft zich op kop gezet van het peloton. De rode trui verschuilt zich achter een treintje blauwhemden. Roglic en Mas glijden rustig mee.

clock 14:17 14 uur 17. Nibali en De La Cruz overleggen achteraan de kopgroep. Bekokstoven zij een plannetje voor Miguel Angel Lopez? . Nibali en De La Cruz overleggen achteraan de kopgroep. Bekokstoven zij een plannetje voor Miguel Angel Lopez?

clock 14:16 Doet de jonge Nederlander straks een goede zaak in het klassement? 14 uur 16. Doet de jonge Nederlander straks een goede zaak in het klassement?

clock 14:13 14 uur 13. We gaan vandaag een belangrijke dag beleven. José De Cauwer. We gaan vandaag een belangrijke dag beleven. José De Cauwer

clock 14:10 14 uur 10. LIVESTREAM. We zijn er vandaag vroeg bij. U kan vanaf nu kijken naar de uitzending op één of in de livestream op deze pagina. . LIVESTREAM We zijn er vandaag vroeg bij. U kan vanaf nu kijken naar de uitzending op één of in de livestream op deze pagina.

clock 14:07 Tijdsverschil. De grote kopgroep is goed en wel vertrokken. Ze hebben een voorsprong van 4'30". . 14 uur 07. time difference Tijdsverschil De grote kopgroep is goed en wel vertrokken. Ze hebben een voorsprong van 4'30".

clock 14:04 14 uur 04. Kelderman: "Veel ploegen zullen all-in gaan vandaag". Kelderman: "Veel ploegen zullen all-in gaan vandaag"

clock 14:03 14 uur 03. Kelderman ziet er gehavend uit met een hoop schrammen op zijn linkerarm. De Nederlander maalt er niet om en geeft een duimpje naar de regie. . Kelderman ziet er gehavend uit met een hoop schrammen op zijn linkerarm. De Nederlander maalt er niet om en geeft een duimpje naar de regie.

clock 13:58 13 uur 58. De koplopers. De sterke kopgroep: Jumbo-Visma: Oomen, Dennis AG2R Citroën: Prodhomme Astana Qazaqstan: De la Cruz, Nibali Bahrain Victorious: Mäder, Sutterlin Bora-Hansgrohe: Hindley Cofidis: Fernandez EF Education-Easypost: Uran Groupama-FDJ: Molard, Reichenbach Ineos Grenadiers: Carapaz Intermarché-Wanty-Gobert: Meintjes Israel Premier Tech: Goldstein Movistar: Oliveira Quick-Step Alpha Vinyl: Masnada, Vervaeke BikeExchange-Jayco: Craddock Team DSM: Arensman Trek-Segafredo: Pedersen, Tiberi UAE Team Emirates: Soler, McNulty Alpecin-Deceuninck: Meurisse, Vine Euskatel-Euskadi: Azparren Arkea Samsic: Gesbert . De koplopers De sterke kopgroep: Jumbo-Visma: Oomen, Dennis

AG2R Citroën: Prodhomme

Astana Qazaqstan: De la Cruz, Nibali

Bahrain Victorious: Mäder, Sutterlin

Bora-Hansgrohe: Hindley

Cofidis: Fernandez

EF Education-Easypost: Uran

Groupama-FDJ: Molard, Reichenbach

Ineos Grenadiers: Carapaz

Intermarché-Wanty-Gobert: Meintjes

Israel Premier Tech: Goldstein

Movistar: Oliveira

Quick-Step Alpha Vinyl: Masnada, Vervaeke

BikeExchange-Jayco: Craddock

Team DSM: Arensman

Trek-Segafredo: Pedersen, Tiberi

UAE Team Emirates: Soler, McNulty

Alpecin-Deceuninck: Meurisse, Vine

Euskatel-Euskadi: Azparren

Arkea Samsic: Gesbert

clock 13:57 13 uur 57. Thymen Arensman (DSM) is de best geplaatste renner in de vlucht. De jonge Nederlander staat 11e in het klassement op ongeveer 9 minuten van Evenepoel . Thymen Arensman (DSM) is de best geplaatste renner in de vlucht. De jonge Nederlander staat 11e in het klassement op ongeveer 9 minuten van Evenepoel

clock 13:56 Puerto del Castillo (3e cat.). De renners zijn intussen begonnen aan een opwarmertje. De Puerto del Castillo is een klim van 6.8 km aan 4.5% gemiddeld. . 13 uur 56. mountain Puerto del Castillo (3e cat.) De renners zijn intussen begonnen aan een opwarmertje. De Puerto del Castillo is een klim van 6.8 km aan 4.5% gemiddeld.



clock 13:54 13 uur 54. Pionnen voor Evenepoel en Roglic. De grote vluchtersgroep maakt aansluiting bij de 3 leiders. Dat wil zeggen dat Evenepoel (Masnade en Vervaeke) en Roglic (Dennis en Oomen) beiden twee pionnen vooraan hebben zitten. . Pionnen voor Evenepoel en Roglic De grote vluchtersgroep maakt aansluiting bij de 3 leiders. Dat wil zeggen dat Evenepoel (Masnade en Vervaeke) en Roglic (Dennis en Oomen) beiden twee pionnen vooraan hebben zitten.

clock 13:50 13 uur 50. Van Baarle: "We moeten ervan uitgaan dat Evenepoel goed kan presteren op deze hoogte". Van Baarle: "We moeten ervan uitgaan dat Evenepoel goed kan presteren op deze hoogte"

clock 13:46 13 uur 46. Een enorme strijd om de vlucht is aan de gang. Steeds meer renners glippen weg uit het peloton, waaronder ook veel kanjers. Onder meer Carapaz, Soler en Arensman proberen weg te rijden. . Een enorme strijd om de vlucht is aan de gang. Steeds meer renners glippen weg uit het peloton, waaronder ook veel kanjers. Onder meer Carapaz, Soler en Arensman proberen weg te rijden.

clock 13:44 13 uur 44. Ook een ploegmaat van Evenepoel probeert nu de oversteek te maken naar de vluchters. Soler, Uran en Meurisse zitten in een groepje dat de 3 leiders probeert bij te halen. . Ook een ploegmaat van Evenepoel probeert nu de oversteek te maken naar de vluchters. Soler, Uran en Meurisse zitten in een groepje dat de 3 leiders probeert bij te halen.

clock 13:41 13 uur 41. Marc Soler probeert de sprong te maken naar de 3 koplopers. Intussen zet Quick-Step zich op kop. Het team van leider Evenepoel probeert de rust terug in het peloton te brengen. . Marc Soler probeert de sprong te maken naar de 3 koplopers. Intussen zet Quick-Step zich op kop. Het team van leider Evenepoel probeert de rust terug in het peloton te brengen.

clock 13:40 13 uur 40. Koninginnenrit met kansen en valkuilen: "Uitgaan van eigen krachten en geen tijd verliezen". Koninginnenrit met kansen en valkuilen: "Uitgaan van eigen krachten en geen tijd verliezen"

clock 13:37 13 uur 37. Veel vrijbuiters zien hun kans om in de vlucht van de dag te glippen. Het is wachten op een definitieve groep die zich kan onderscheiden. Momenteel rijden Carthy, Nibali en Dennis nog voorop. . Veel vrijbuiters zien hun kans om in de vlucht van de dag te glippen. Het is wachten op een definitieve groep die zich kan onderscheiden. Momenteel rijden Carthy, Nibali en Dennis nog voorop.

clock 13:31 13 uur 31. Hindley en Carapaz geven de strijd niet op en trekken aan kop van het peloton. De voorsprong van de vluchters is nog steeds maar 10 seconden. . Hindley en Carapaz geven de strijd niet op en trekken aan kop van het peloton. De voorsprong van de vluchters is nog steeds maar 10 seconden.

clock 13:29 Domenico Pozzovivo. Pozzovivo stapt uit de Vuelta. De Italiaanse veteraan reed gisteren zijn 401e etappe in een grote ronde. Blijkbaar zou hij ten val zijn gekomen. . 13 uur 29. give up Domenico Pozzovivo Pozzovivo stapt uit de Vuelta. De Italiaanse veteraan reed gisteren zijn 401e etappe in een grote ronde. Blijkbaar zou hij ten val zijn gekomen.

clock 13:26 13 uur 26. Het peloton laat de vluchters nog niet los. Het verschil bedraagt 17 seconden. Kelderman volgt op 2 minuten na zijn val. De Nederlander lijkt vooral last te hebben van de schouder en wordt vergezeld door een ploegmaat. . Het peloton laat de vluchters nog niet los. Het verschil bedraagt 17 seconden. Kelderman volgt op 2 minuten na zijn val. De Nederlander lijkt vooral last te hebben van de schouder en wordt vergezeld door een ploegmaat.

clock 13:20 Kelderman. In het peloton gaat Wilco Kelderman tegen de vlakte. De Nederlander zet zich snel weer recht en kan zijn tocht vervolgen. Hij staat momenteel op een 8e plaats in het klassement op 6'56". . 13 uur 20. fall Kelderman In het peloton gaat Wilco Kelderman tegen de vlakte. De Nederlander zet zich snel weer recht en kan zijn tocht vervolgen. Hij staat momenteel op een 8e plaats in het klassement op 6'56".

clock 13:19 13 uur 19. Ook Rohan Dennis (Jumbo) heeft trek in een dagje voorop rijden. Hoort dit al meteen bij het plannetje van Roglic? . Ook Rohan Dennis (Jumbo) heeft trek in een dagje voorop rijden. Hoort dit al meteen bij het plannetje van Roglic?

clock 13:19 13 uur 19. De eerste aanvallers wagen een poging. We herkennen onder meer Hugh Carthy. . De eerste aanvallers wagen een poging. We herkennen onder meer Hugh Carthy.

clock 13:17 13 uur 17 match begonnen start time START We zijn vertrokken!

clock 13:12 13 uur 12. De renners zijn intussen vertrokken voor de onofficiële start. Binnen 10 minute wappert de vlag. . De renners zijn intussen vertrokken voor de onofficiële start. Binnen 10 minute wappert de vlag.

clock 12:46 12 uur 46. Het wordt een zware dag voor Remco, maar ik denk dat hij het gaat houden of zelfs nog tijd gaat pakken. Thomas De Gendt. Het wordt een zware dag voor Remco, maar ik denk dat hij het gaat houden of zelfs nog tijd gaat pakken. Thomas De Gendt

clock 12:45 12 uur 45. Vermeersch: "Vandaag alles in het teken van Vine, volgende week krijg ik misschien wel een kans". Vermeersch: "Vandaag alles in het teken van Vine, volgende week krijg ik misschien wel een kans"

clock 12:30 12 uur 30. Thomas De Gendt: Jumbo heeft bloed geroken, maar ik denk dat Remco het vandaag gaat houden". Thomas De Gendt: Jumbo heeft bloed geroken, maar ik denk dat Remco het vandaag gaat houden"

clock 12:30 12 uur 30. Froome: "Jumbo en INEOS gaan de druk opvoeren en de rit zo zwaar mogelijk maken". Froome: "Jumbo en INEOS gaan de druk opvoeren en de rit zo zwaar mogelijk maken"

clock 12:20 12 uur 20. D-Day in de Vuelta? Houdt Remco Evenepoel vandaag stand in het Spaanse hooggebergte? Dat is de hamvraag. De rode trui kreeg gisteren een tikje van concurrent Roglic en zal zich vandaag mogen verwachten aan een resem nieuwe aanvalspogingen. De Sierra Nevada is de zware slotklim die het meeste angst inboezemt. Evenepoel begint aan de rit met een voorsprong 1'49" op Primoz Roglic. Enric Mas is derde op 2'49". . D-Day in de Vuelta? Houdt Remco Evenepoel vandaag stand in het Spaanse hooggebergte? Dat is de hamvraag. De rode trui kreeg gisteren een tikje van concurrent Roglic en zal zich vandaag mogen verwachten aan een resem nieuwe aanvalspogingen. De Sierra Nevada is de zware slotklim die het meeste angst inboezemt. Evenepoel begint aan de rit met een voorsprong 1'49" op Primoz Roglic. Enric Mas is derde op 2'49".

clock 12:18 12 uur 18. Evenepoel voelde zich gisteren niet goed en Roglic zal zich vandaag net heel goed voelen. Voor mij is het 50/50. Ik denk dat we vandaag zullen zien wie de Vuelta zal winnen. Alberto Contador. Evenepoel voelde zich gisteren niet goed en Roglic zal zich vandaag net heel goed voelen. Voor mij is het 50/50. Ik denk dat we vandaag zullen zien wie de Vuelta zal winnen. Alberto Contador

clock 08:53 08 uur 53. Ik voel me steeds beter en kijk uit naar de volgende dagen. Primoz Roglic. Ik voel me steeds beter en kijk uit naar de volgende dagen Primoz Roglic

clock 08:52 08 uur 52. Ik heb nog altijd 1 minuut en 50 seconden over, er is dus niks om over te panikeren. Remco Evenepoel. Ik heb nog altijd 1 minuut en 50 seconden over, er is dus niks om over te panikeren Remco Evenepoel

clock 08:24 Vandaag trekt het peloton naar het dak van de vuelta:. 08 uur 24. Vandaag trekt het peloton naar het dak van de vuelta:

clock 08:23 08 uur 23. Vuelta Klein tikje: Evenepoel kan Roglic niet volgen en moet bijna minuut toegeven

clock 08:22 08 uur 22. "De Evenepoel die gisteren van de fiets stapte, is een andere dan vroeger". Voor het eerst in deze Vuelta verloor Remco Evenepoel tijd op zijn concurrenten, Primoz Roglic pakte gisteren op de steile aankomst bergop op La Pandera 47 seconden terug en staat nu in de stand tweede op 1'49" van de jonge Belg. Onze man in Spanje schat de schade hieronder in. . "De Evenepoel die gisteren van de fiets stapte, is een andere dan vroeger" Voor het eerst in deze Vuelta verloor Remco Evenepoel tijd op zijn concurrenten, Primoz Roglic pakte gisteren op de steile aankomst bergop op La Pandera 47 seconden terug en staat nu in de stand tweede op 1'49" van de jonge Belg. Onze man in Spanje schat de schade hieronder in.