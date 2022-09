Primoz Roglic na de Sierra Nevada: "Voelde me beter op de top dan aan de voet"

Jumbo-Visma wilde de Vuelta nog wat harder maken en begon voortvarend aan de slotklim, maar het offensief werd in de kiem gesmoord.

Uiteindelijk moest Primoz Roglic het tempo van Remco Evenepoel volgen en pas in de laatste kilometers kon hij toch nog wat afstand nemen.

"Ik voelde me niet zo goed, maar ik kwam er toch nog door", vertelde de Sloveen op de Sierra Nevada.

"Ik ben blij, zeker dat het morgen een rustdag is. Op de top voelde ik me beter dan aan de voet. Het was lastig, hé."

"Wat het plan vanochtend was? Winnen, maar ik had er de benen niet voor. Ik pak enkele seconden en het is beter om tijd te winnen dan te verliezen."