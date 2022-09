Kirsten Flipkens geniet van dubbelspel op US Open: "De passie is er nog steeds om door te gaan"

Zaterdag staan Elise Mertens en Kirsten Flipkens tegenover elkaar in de tweede ronde van het dubbelspel op de US Open. In het enkelspel werd Mertens eerder al uitgeschakeld en komt Flipkens niet langer in actie. Eerder dit jaar zette ze op Wimbledon een punt achter haar enkelcarrière.

"Het voelt echt goed om hier te zijn", vertelde Kirsten Flipkens na afloop van haar gewonnen wedstrijd in de eerste ronde van het dubbelspel. "Samen met mijn dubbelpartner Sorribes Tormo had ik eigenlijk een slechte voorbereiding achter de rug, maar dit was een van onze beste wedstrijden samen."

Flipkens krijgt na haar afscheid in het enkelspel vaak de vraag wanneer ze haar tennisracket definitief zal opbergen, maar dat is ze nog niet meteen van plan. "De passie is er nog altijd. Ik weet zelf echt niet hoe lang ik nog actief zal zijn en ik leg me ook geen termijn op."

"Ik ga dit elke twee tot drie maanden zelf evalueren. Zolang ik me goed voel en ik me kan blijven opladen dan ben ik niet van plan om eruit te stappen. Ik heb ook geen specifieke doelen meer. Als het voor mij plots stopt in het midden van het seizoen dan is dat zo. Ik laat het op me afkomen en zal zien hoe ik me van maand tot maand voel."