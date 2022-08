US Open start met een ballen-heisa: "Vreselijk dat vrouwen met ander exemplaar moeten spelen"

Hello New York! Maandag begint de US Open, maar niet zonder controverse. Onderwerp van discussie: de officiële tennisballen, die verschillend zijn bij vrouwen en mannen. "Als ze dit exemplaar blijven gebruiken, zullen bepaalde speelsters nooit het toernooi winnen."

Met een Instagram-post stak Paula Badosa - nummer 4 van de wereld - het vuur aan de lont. Ze plaatste een foto van de twee officiële ballen van Wilson die gebruikt zullen worden op de US Open. Bij die van de vrouwen luidt het bijschrift dat ze perfect zijn voor "gravel- en indoorterreinen", bij de mannen zijn ze "ideaal voor hardcourt". Dat laatste is de ondergrond waarop het prestigieuze toernooi ook effectief wordt gespeeld.

En dus heerst er onvrede bij heel wat speelsters. De US Open is het enige grandslamtoernooi waar mannen en vrouwen een verschillende bal gebruiken. "Ik begrijp dat niet", foeterde nummer 1 en favoriete Iga Swiatek eerder deze week. Volgens de Poolse zijn de veelbesproken ballen "verschrikkelijk", omdat ze erg moeilijk te controleren zouden zijn. "Nu hebben veel vrouwen een krachtige speelstijl, maar door de ballen kunnen we onze handen niet ontspannen. Of ze vliegen alle kanten uit. Dit is rampzalig voor de spelers en fans."

De finale van vorig jaar verraste mij niet met zo'n bal. Craig Tyzzer, ex-coach Ashleigh Barty

Voor de beweegreden achter de verschillende bal moeten we terug naar 2004. De WTA besliste toen om op (vooral Amerikaanse) toernooien een lichter exemplaar met minder "pluis" in te voeren, omdat dat het spektakel ten goede zou komen en minder blessures zou veroorzaken.

Voor Swiatek is de redenering al lang achterhaald. "15 jaar geleden zorgden zwaardere ballen misschien voor enkele elleboogblessures", aldus de Poolse. "Alleen zijn we nu fysiek zo goed voorbereid dat dat niet meer zou gebeuren." En de tennistopper haalde nog een probleem aan: "In Europa zijn de ballen zelfs niet te koop. Daar kunnen we in de winkel enkel de exemplaren van de mannen krijgen... En die zijn compleet verschillend."

Dat bevestigde ook Craig Tyzzer, jarenlang coach van Ashleigh Barty. De Australische stopte eerder dit jaar en miste alleen de US Open op haar palmares. Volgens Tyzzer was die ene grandslamtitel onmogelijk te winnen door zijn poulain door de ballen. "Voor speelsters zoals Ashleigh is het een verschrikkelijke bal. Het was het enige toernooi waarvoor ze darmsnaren moest gebruiken in plaats van polyester. Om zo toch een beetje controle over de bal te hebben." Volgens de trainer was de compleet onverwachte finale tussen Emma Raducanu en Leylah Fernandez ook mede daaraan te wijten. "Het verraste mij niet met zo'n bal", klinkt het.

De finale van vorig jaar tussen Fernandez en Raducanu.