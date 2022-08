Goffin begint met twijfel en toch ook hoop aan US Open: "Goede gevoel nog niet gevonden"

Na zijn goede prestatie op Wimbledon begint David Goffin aan de US Open met twee voeten op de grond. De Noord-Amerikaanse ondergrond ligt de Belgische nummer een bij de mannen voorlopig niet. Anderzijds heeft Wimbledon hem vertrouwen gegeven: soms is het een kwestie van juist puzzelen.

Na zijn kwartfinale op Wimbledon begon David Goffin in augustus aan een reeks toernooien in Noord-Amerika ter voorbereiding op de US Open. De pijnlijke constante: in Washington, Montreal, Cincinnati en Winston Salem sneuvelde hij telkens in de eerste ronde.

Goffin zoekt zelf uiteraard ook naar een uitleg daarvoor. "Ik vind momenteel het goede gevoel niet", zei hij tijdens een persconferentie aan de Belgische pers. "De omstandigheden zijn heel anders dan de voorbije maanden. Het spel gaat hier sneller, de ballen zijn kleiner en ik krijg er geen controle op." "Op gras en gravel liep het goed. In Noord-Amerika lukt het niet, maar ik blijf werken. Doordat ik weinig controle voelde, was ik niet relax en dat heb ik nodig." "Ik speelde in die vier toernooien met veel ups en downs, maar er waren ook goede momenten. Het zou helpen als ik als iets constanter zou kunnen presteren."

Wat ik onthoud van dit jaar, is dat goede prestaties nooit ver weg zijn. Op Wimbledon was ik twee of drie punten verwijderd van mijn beste resultaat uit mijn carrière.

Puzzelstukjes

Op de US Open is de 1/8e finale het beste resultaat dat David Goffin de afgelopen jaren kon halen. De kwartfinale om Wimbledon heeft Goffin wel een inspirerende les geleerd. Een goed resultaat op een toptoernooi ligt binnen zijn mogelijkheden. Hij moet daarvoor wel alle puzzelstukjes op de juiste plaats krijgen, maar dat gebeurt soms net wanneer je de moed bijna hebt opgegeven. "Wat ik onthoud van dit jaar, is dat goede prestaties nooit ver weg zijn. Als alles goed gaat. Op Wimbledon was ik twee of drie punten verwijderd van mijn beste resultaat uit mijn carrière, een halve finale van een grandslamtoernooi." "Fysiek voel ik me goed en ik ben gemotiveerd. Nu moet ik proberen vertrouwen te winnen. Er bestaan geen mirakels. Ik moet gewoon alles geven." Zijn coach, Germain Gigounon, kan misschien helpen om tijdens de match het laatste puzzelstukje te leggen, want in New York is het toegestaan om overleg te plegen. "Dat kan nuttig zijn, maar ik hou geen monologen met mijn coach", zegt Goffin. "Ik houd het kort over wat goed of slecht is. En ook aanmoedigingen geven extra moed."

