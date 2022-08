Van Uytvanck sukkelt met rug voor US Open: "Afwachten of ze pijnvrij zal kunnen spelen"

Van Uytvanck was het tweede reekshoofd op het WTA-toernooi in het Canadese Granby, maar de 28-jarige tennisster moest afhaken.

Ze kwam voor het laatst in actie eind juli in Praag en kent dus allerminst een zorgeloze aanloop naar de US Open, het vierde grandslamtoernooi van het jaar.

"Haar rug is nog niet volledig in orde en beginnen in Granby was nog te vroeg", zei vader René Van Uytvanck tegen Belga. "Vooral opslaan vormde een probleem."

"We hopen dat het beter gaat voor de US Open. Conditioneel zal het geen probleem zijn, maar of ze pijnvrij zal kunnen tennissen, is maar de vraag."

"Ze heeft nog een weekje. Maar een ideale voorbereiding is het niet, dus er is geen druk. Deelnemen zou al fijn zijn", besloot vader Van Uytvanck.