Ongevaccineerde Novak Djokovic niet naar US Open: "Ik wacht op kans om weer deel te nemen"

Djokovic ziet dus wel weer een nieuwe kans aan zich voorbijgaan om zijn 22e Grand Slam-titel te pakken. En het is maar de vraag of hij volgend jaar in Australië wél opnieuw welkom zal zijn...

De regel dat niet-gevaccineerde tennissers niet kunnen deelnemen aan de US Open vanwege het inreisverbod oogst opvallend veel kritiek. Zeker omdat ongevaccineerde Amerikaanse toeschouwers wél aanwezig mogen zijn in het stadion.

"Jammer genoeg zal ik niet kunnen afreizen naar New York", schrijft hij. "Bedankt voor jullie berichten van liefde en steun. Veel succes aan mijn medespelers. Ik zal mijn conditie en optimisme behouden en wachten op een kans om weer deel te nemen."

Eerder dit jaar sprak Djokovic uitgebreid met de BBC over zijn vaccinatiestatus. "Ik ben er niet tegen", klonk het. "Heel de wereld doet zijn best om deze pandemie onder controle te krijgen en ik snap dat vaccinatie daar een rol in speelt. Ik heb ook respect voor de keuze van mensen die zich laten vaccineren."



"Maar het essentiële principe voor mij is vrije keuze. De vrijheid om te kiezen wat je in je lichaam stopt. Zeker als topsporter ben ik daar nauwlettend mee bezig. Daarom koos ik ervoor om me voorlopig niet te vaccineren."

"Het principe om te kunnen beslissen over mijn eigen lichaam is voor mij belangrijker dan eender welke titel."