Elise Mertens ontmoet in tweede ronde dubbelspel Kirsten Flipkens

Elise Mertens en Anna Kudermatova zijn de eerste reekshoofden in het dubbelspel en lieten dat even voelen. De Russin Anna Kalinskaya en de Kroatische Donna Vekic werden van het veld geveegd. Het werd 6-1 en 6-2 in de sets.



In de tweede ronde spelen Mertens en Kudermetova tegen Kirsten Flipkens en de Spaanse Sara Sorribes Tormo. Flipkens en Sorribes Tormo ondervonden woensdag ook al weinig tegenstand van de Japanners Eri Hozumi en Makoto Ninomiya: 6-2 en 6-1.