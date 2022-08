Elise Mertens voor de US Open: "Het niveau ligt heel hoog, het gaat heel snel"

Een week geleden was er wat twijfel over de fitheid van Elise Mertens. De Belgische nummer 1 schreef zich uit voor het voorbereidingstoernooi in Cleveland. "Dat was bewust omdat ik een beetje last had van mijn bovenbeen. Ik heb een paar kwaaltjes gehad en ik wilde niets forceren, met het oog op dit toernooi natuurlijk."

"Ik doe er alles aan om helemaal fit te zijn tegen dinsdag. Ik lig 3 uur op de behandeltafel per dag."

Fysiek moet het dus wel lukken voor Mertens en ook met de nieuwe coach, Philippe Dehaes, klikt het voorlopig. "Op Wimbledon zat ik zonder coach en is mijn mama ingesprongen", lacht ze. "Maar ik heb even gewacht om een coach te zoeken waar ik me echt goed bij voel. Hij is heel positief en heel gemotiveerd. En het is ook een voordeel dat het een Belg is, want ik ben graag thuis, ik train graag thuis."

"Voorlopig werkt het goed. We proberen transparant te zijn tegen elkaar. Je coach zie je vaak meer dan je familie, dus het is fijn om elkaar op persoonlijk en zakelijk vlak te leren kennen. Sinds de samenwerking gaat het ook met de resultaten in stijgende lijn."

Mertens verloor de voorbije weken een paar keer van een speelster die daarna het toernooi won. "Dat je dan verliest met goeie cijfers, dat bewijst toch dat het niveau er op bepaalde momenten wel is. Nu moet ik het nog constant houden, dat is het belangrijkste. Ik moet agressief tennissen en naar voren durven te spelen."

"Vorig jaar haalde ik hier de vierde ronde. Dat wil ik evenaren of verbeteren. Ik ben hier nog altijd als reekshoofd - wel nipt - maar 32e van de wereld is niet slecht."