Remco Evenepoel: "Ambities nu wel uitspreken? Ja, dat denk ik wel"

1'12" op Enric Mas, 1'53" op Primoz Roglic: het is een bonus op de nummers 2 en 3 in het algemene klassement die Remco Evenepoel morgen met een glimlach zal doen ontwaken op de rustdag.

Ook op de griezelige Les Praeres had Evenepoel eigenlijk geen demarrage nodig. Als een wurgslang gooide hij iedereen genadeloos uit zijn achterwiel.

"Of ik de ambities nu mag uitspreken? Ja, ik denk het wel", zei de leider overtuigend aan onze verslaggever in de Vuelta over het thema dat nu nog meer zal branden: deze Evenepoel kan de Vuelta winnen.

"Het is nog altijd lang en er kan nog altijd een slechte dag volgen", nuanceerde hij wel meteen. "Maar we hebben het van bij het begin gezegd: we moeten volgen wat de benen zeggen."

"Vandaag waren mijn benen weer goed. Ik heb echt een heel goed gevoel te pakken. Ik hoop dat de rustdag van maandag me goed doet en dan wil ik dinsdag schitteren in de tijdrit in een van mijn favoriete trainingsstreken."

"Ik moet de ploeg ook enorm bedanken", voegde de leider er nog aan toe. "We hadden een serieuze tegenslag met de opgave van Pieter Serry, maar de ploeg was impressionant. Dit is een van de beste ploegen ter wereld, zeker weten."

Dinsdag kan er al een kers op de taart volgen met de tijdrit. "Topfavoriet? Dat laat ik aan jullie over. Ik hoop wel nog altijd op een ritzege, dat zou geweldig zijn. We hebben een superweek gehad en ik hoop dinsdag te winnen."