Remco Evenepoel: "Zowel persoonlijk als collectief de perfecte wedstrijd gereden"

"Het was leuk dat ik dat sprintje kon winnen tegen Mas en Roglic", glunderde Remco Evenepoel na een lastige bergetappe. "Vooral omdat ik het op die zware slotklim allemaal zelf moest doen bij de favorieten."

"Het belangrijkste is dat er weer wat concurrenten heel wat tijd verloren hebben. De 2 grootste concurrenten in mijn ogen (Roglic en Mas) verloren geen tijd. Maar het is goed zo."



Evenepoel kwam de hele dag nooit in de problemen. "Ik had net als eergisteren weer goede benen. Al voelde ik mijn benen wel wat meer, omdat de beklimmingen onderweg iets steiler waren en elkaar snel opvolgden."



Lof was er ook voor zijn ploegmaten. "Wat we vandaag hebben getoond, is waar een rondeploeg voor staat."

"Zowel persoonlijk als collectief hebben we de perfecte wedstrijd gereden."