Remco Evenepoel voor rode vuurdoop: "We willen het rood zeker houden tot de tijdrit"

Voor alles een eerste keer: vandaag is rood de kleur van Remco Evenepoel (22).

"De ploegmaats hebben een glas rode wijn gekregen, maar ik drink geen alcohol", vertelde hij over "de festiviteiten" van gisteren. "Het was een aangename sfeer."

"Iedereen is heel blij met deze trui. En het doel is om het rood zeker te houden tot de tijdrit (dinsdag na de rustdag)."

"Vandaag hopen we dat sommige ploegen een sprint willen. Er is wel een lange klim, maar tegenwoordig kunnen de sprinters klimmen."

"Bryan Coquard (Cofidis) en Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) zijn voor mij favorieten. Ik denk dat zij wel interesse hebben."

Hoe hevig zal Quick Step-Alpha Vinyl die poleposition verdedigen? "Er is geen druk. We hebben het rood en we hebben al 6 goeie dagen achter de rug."

"We proberen de trui te houden tot de tijdrit en dan is het aan mij om nog tijd te proberen te nemen."