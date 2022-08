POLL: 56 procent gelooft in Vuelta-zege Evenepoel, een vierde vreest slechte dag

Vooraf werd de vraag al meermaals gelanceerd, na de etappe naar Pico Jano is het onderwerp brandend actueel. Remco Evenepoel pakte donderdag in de 6e rit de rode leiderstrui, maar kan hij die ook tot in Madrid houden? Zijn Vuelta-kansen worden op iets meer dan fiftyfifty geschat door meer dan 23.000 Sporza-surfers.